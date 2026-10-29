עם פרסום תוצאות האמת בבחירות לכנסת ה-26, מערכת ערוץ 7 הכריזה על הזוכים בתחרות ניחוש תוצאות הבחירות, שבה השתתפו למעלה מ-400 גולשים שניסו לחזות מראש את חלוקת המנדטים בין המפלגות.

במסגרת התחרות הוזמנו גולשי ערוץ 7 להעריך כמה מנדטים תקבל כל אחת מהמפלגות המתמודדות. למרות מספר המשתתפים הגבוה, מעטים מאוד הצליחו לנבא במדויק את תוצאות הבחירות.

לאחר פרסום תוצאות האמת, בחנה מערכת ערוץ 7 את התחזיות שהגישו המשתתפים ודירגה אותן לפי הטעות המצטברת במספר המנדטים שנחזו לכל מפלגה.

במקום הראשון זכו במשותף אליעזר וקוקו, שהציגו את התחזיות המדויקות ביותר מבין המשתתפים.

אחריהם דורגו שבעה משתתפים נוספים: רונן, צוריאל, נעם, אברהם, אלישבע, יהודה ואריאל.

הגולשים שהגיעו לתוצאות הקרובות ביותר לתוצאות האמת זכו בארוחות זוגיות. (הפרטים המלאים שמורים במערכת).

מערכת ערוץ 7 מברכת את הזוכים ומודה למאות הגולשים שהשתתפו בתחרות, עקבו אחר מערכת הבחירות וניסו לחזות את הכרעת הבוחר.