פעמיים בלבד בכל תולדות היורוליג, זכו שני שחקנים מאותה קבוצה יחד בתואר מצטייני המחזור, כאשר סיינה האיטלקית שלחה שני נציגים כאלה ב-2002 וריאל מדריד הגדולה עשתה זאת ב-2017.

היום (חמישי) הצטרפה לשתיים, הפועל ת"א ששניים משחקניה זכו יחד בתואר מצטייני המחזור השמיני של עונת היורוליג הנוכחית.

היו אלה אנטוניו בלייקני ואלייז'ה בראיינט שסיימו את משחק הניצחון אמש על אנאדולו אפס הטורקית אותה הביסו בתוצאה 88:118, עם מדד של 35 נקודות.

הפועל לא רק מצטרפת אל שני מועדוני ענק בכדורסל האירופי ששלחו שני מצטיינים יחד, אלא גם עושה היסטוריה ישראלית במפעל היוקרתי ביותר בכדורסל האירופי כשעם הזכיה הזו של שחקניה בתואר מצטייני המחזור, בפעם הרביעית בעונה שרק החלה, הופכת הפועל ת"א לקבוצה הראשונה אי פעם שזוכה 4 פעמים ב-8 מחזורים במצטייני המחזור.

ב-3 מארבע הפעמים שזכה שחקנה של הפועל במצטיין המחזור, היה זה אלייז'ה בראיינט המצויין. בדרך לעונה היסטורית?