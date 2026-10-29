אפשרות פוליטית חדשה נבחנת בקרב גורמים ביהדות התורה: הקמת ממשלת מיעוט בראשות גדי איזנקוט, שתוכל לפעול בתמיכת המפלגה החרדית מבחוץ, ללא הצטרפותה לקואליציה. כך דווח בחדשות 12.

על פי המתווה שהעלו הגורמים במפלגה, יהדות התורה תישאר מחוץ לממשלה אך תימנע מהצבעה נגדה ומסיכול החקיקה שתקדם. באופן זה, לטענת מקדמי היוזמה, ניתן יהיה לאפשר הקמת ממשלה גם ללא רוב קואליציוני של 61 חברי כנסת.

בתרחיש כזה יעמוד גוש נתניהו על 46 קולות, לעומת 48 קולות לגוש בראשות איזנקוט. בנוסף, לרשות איזנקוט עשויה לעמוד תמיכתם של שמונת חברי הכנסת של רע"ם, אם יבחר להסתייע בהם.

מאחורי ההצעה עומדת ביקורת מצד גורמים ביהדות התורה על המשך השותפות עם נתניהו, לנוכח תוצאות הבחירות והיעדר רוב ברור להקמת ממשלה בראשותו. "מנתניהו לא נקבל כלום. הברית שלנו איתו מוצתה, בטח במצב שאין לו 61", אמר גורם במפלגה.

לדבריו, יהדות התורה צריכה לנצל את המצב הפוליטי כדי לחזור לעמדת השפעה בכנסת, גם אם הדבר ידרוש שינוי במערך הבריתות הקיים.

"האינטרס שלנו הוא לחזור להיות גורם מכריע בכנסת", הסביר הגורם, והביע חשש מפני תרחיש שבו תוקם ממשלת אחדות רחבה שתותיר את יהדות התורה מחוץ למוקדי קבלת ההחלטות.

"במצב שתקום ממשלת אחדות, יש סיכוי שנלך לשממה, למדבר האופוזיציוני. לא לשם כך נבחרנו", הוסיף.

מנגד, יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, פרסם הכחשה נחרצת של הדיווחים והבהיר כי לא מתקיימים מגעים כלשהם לקראת תמיכה בממשלה בראשות איזנקוט.

"אין גישושים, אין שיחות ואין מגעים", אמר אשר.

לדבריו, כל החלטה פוליטית הנוגעת לעתידה של המפלגה מחייבת תחילה את אישור ההנהגה הרבנית, ועד לקבלת הוראה מגדולי התורה לא יקודם שום מהלך. "כל עוד לא נעלה לגדולי התורה ונקבל את הוראתם, לא יתקיימו ולא התקיימו מגעים, ולא תקודם כל יוזמה", הבהיר.