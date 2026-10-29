רגע אחרי שפתחה את העונה, הודיעה הערב (חמישי) ברוקלין נטס מליגת ה-NBA על מימוש האופציות של חמשת שחקניה הצעירים.

מלבד שלושה שחקנים שנבחרו בדראפט ה-NBA בשנה שעברה על ידי ברוקלין, זו הודיעה כי גם שחקניה הישראלים אותם בחרה בדראפט במקומות ה-26 ו-27, בן שרף ודני וולף ימשיכו לעונה נוספת.

שרף בן ה-20 שנבחר במקום ה-26 בדראפט 2025, אמנם נשלח רק לפני מספר ימים לקבוצת הבת של ברוקלין בליגת הפיתוח, אך גם בעונה שעברה החל שם את דרכו ובהמשך חזר לסגל הקבוצה הבוגרת וקיבל דקות משחק.

וולף בן ה-22 גם ממעט לקבל דקות משחק בעונה שרק החלה כשזה העמיד בעונה שעברה ממוצעים של 8.9 נקודות, אליהן הוסיף ממוצעים של 4.9 כדורים חוזרים ו-2.2 אסיסטים ב-20.8 דקות לאורך 57 משחקים, מתוכם פתח ב-15 משחקים בהרכב הראשון.

למעשה, יותר מכל, מימוש האופציות מעיד על רצון של ברוקלין להשקיע בפיתוח השחקנים הצעירים על אף שחלקם ממעטים לקבל דקות משחק מספקות, כאשר מימוש האופציות מבטיח לשני הישראלים שכר לעונת 2027/28, על אף שאינו משנה באופן מיידי את מעמדם המקצועי.