שב"כ בוחן האם, לצד קטאר, לפחות שתי מדינות נוספות ניסו להתערב באופן פעיל בהליך הבחירות לכנסת באמצעות השפעה פסולה, כך דווח בחדשות 12.

החקירה מתמקדת בין היתר בהעברות כספים, בזהות הגורמים שמימנו אותן ובשאלה למי הגיע הכסף. במסגרת הבדיקה נבחנת האפשרות שכספים הועברו למשפחות פשע, וכן חשד למעורבות של גורמים פוליטיים ערבים.

לפי הדיווח, בידי השב"כ מצויות ראיות הנבדקות במסגרת החקירה, וכבר בוצעו פעולות חקירה מורכבות ורגישות בניסיון להתחקות אחר מסלולי העברת הכספים. מהמידע שנאסף עולה חשד כי הכסף הגיע מיותר ממקור אחד.

עוד פורסם כי ראש השב"כ, דוד זיני, עדכן לפני כמה שבועות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ואת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, על מידע מודיעיני ראשוני הנוגע לניסיונות השפעה זרים על הבחירות.

באותו שלב, לפי הפרסום, דובר בכיוון מודיעיני כללי. בימים האחרונים הצטבר חומר נוסף, ובעקבותיו התגבשה בשב"כ ההבנה כי יש צורך לעבור לחקירה גלויה ולבסס את החשדות באמצעות ראיות שיוכלו לשמש בהליך משפטי.

בתוך כך, בועדת הבחירות המרכזית מבקשים להפריד בין החקירה הביטחונית המתנהלת לבין הטענות בדבר פגיעה בתוצאות הבחירות. הטענות להטיה שיטתית או לגינבת בחירות הן מניפולציה פוליטית על החשד שנחקר".

גם בשב"כ מדגישים כי מדובר בחקירה מוגבלת וממוקדת. "המידע המדובר מקורו באיסוף שביצע השב"כ מתוקף ייעודו בחוק, בכל הנוגע לאיתור השפעה זרה, ואינו מגיע ממפלגה או מגורם פוליטי מצד כזה או אחר במפה הפוליטית", נמסר.

עם השלמת החקירה יועברו ממצאיה במלואם ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית ולגורמים המוסמכים בוועדה, לצורך קבלת החלטות בהתאם לממצאים.