על רקע המתקפות האישיות נגד אליהו ליבמן בעקבות התמודדותו בבחירות במסגרת מפלגת נעם, פרסם דוידי בן ציון פוסט נוקב ומרגש בפייסבוק, שבו יצא להגנתו של ליבמן והזכיר את גבורתו בקרב הקשה בציר המתפללים בחברון, שבו נפלו 12 לוחמים, ובהם מפקד חטיבת יהודה, אלוף-משנה דרור וינברג הי"ד.

את דבריו פתח בן ציון בהתייחסות לתצלום הג'יפ שבו נסע ליבמן במהלך הקרב, כששמשתו מנוקבת מקליעי המחבלים. "לפני שאתם כותבים עוד מילה על אליהו ליבמן, תסתכלו על הג'יפ הזה ועל השמשה שספגה את הקליעים ותזכרו שבתוך הרכב הזה ישב גיבור ישראל שנכנס לתוך האש".

בן ציון, ששירת באותם ימים כחובש צעיר במד"א קריית ארבע, סיפר כי הוא זוכר היטב את הלילה הקשה ואת אומץ ליבו של ליבמן, שכיהן אז כקב"ט היישוב היהודי בחברון.

"אני זוכר את הלילה ההוא בציר המתפללים בחברון, הייתי שם כחובש צעיר במד"א קרית ארבע. אליהו הוא מסוג האנשים הנדירים שאתה פוגש ברגעים כאלו ומבין בדיוק ממה הם עשויים, ברזל".

לדבריו, עם תחילת הקרב יצא ליבמן מביתו ונכנס בג'יפ אל תוך הסמטה שבה התנהלו חילופי האש. מחבל ירה לעבר הרכב בזמן שליבמן ישב בתוכו, והקליעים פגעו בשמשה הקדמית.

למרות הסכנה, ליבמן הצליח לצאת מהסמטה, להעביר לכוחות הביטחון מידע על המתרחש ולשוב פעם אחר פעם אל זירת הקרב. על חלקו באירוע הוענק לו צל"ש מטעם הרמטכ"ל.

בן ציון הדגיש כי היכרותו עם ליבמן אינה קשורה לפוליטיקה או להתמודדותו בבחירות. "את אליהו לא הכרתי דרך כרזת בחירות של נעם, הייתי איתו בזירות פיגועים רבות במרחב יהודה, הכרתי איש אמיץ שמוכן לסכן את חייו למען אזרחי ישראל, אדם שבשעות הקשות ביותר נשאר מפוקס וקר רוח".

בהמשך התייחס בן ציון לאסון האישי שפקד את משפחת ליבמן בשבעה באוקטובר, כאשר בנו אליקים נרצח. "אליהו, שהכיר מקרוב מה זה משפחה שכולה, הפך בעצמו לאב שכול", כתב.

לדבריו, מאז פרסום תוצאות הבחירות הוא נחשף למתקפות אישיות קשות נגד ליבמן בעקבות החלטתו להתמודד במסגרת מפלגת נעם, והבהיר כי אינו מוכן לעבור על כך בשתיקה.

"מותר לחלוק על אליהו, מותר לבקר את ההחלטה שלו לרוץ עם נעם, כל אחד ודעתו ומותר לחשוב שטעה, אבל מאיפה החוצפה להשפיל אותו? לבזות אותו? לדבר עליו כאילו חיים שלמים של מסירות אינם שווים דבר בגלל מחלוקת פוליטית?", תהה בן ציון.

הוא מתח ביקורת חריפה במיוחד על מי ששיגרו לליבמן הודעות נאצה בעקבות תוצאות הבחירות. "לשלוח לו הודעות נאצה מחרידות, תגידו השתגעתם? אנשים אלימים והזויים".

בן ציון הבהיר כי ביקורת פוליטית היא לגיטימית, אך אינה יכולה להצדיק פגיעה אישית באדם שהקדיש את חייו לביטחון אזרחי ישראל ושכל את בנו.

"שום כעס על תוצאות הבחירות לא נותן לאיש רישיון לרמוס את כבודו. אפשר לנהל ויכוח נוקב ועדיין לזכור מול מי עומדים, מה הוא עשה למען המדינה הזאת ומה הוא נושא בליבו. הכרת הטוב שלנו כחברה לא יכולה להיות תלויה בפתק שאדם שם בקלפי".

לקראת סיום פנה בן ציון ישירות לליבמן במילים אישיות: "אליהו, אחי היקר, אני מכיר אותך היטב, אני זוכר אותך ברגעים שבהם נמדדים אנשים, אתה גיבור ישראל ואוהב ישראל בכל ליבך".

את הפוסט חתם בקריאה לציבור הישראלי לשמור על כבוד הדדי גם בעיצומן של מחלוקות פוליטיות קשות.

"אני מאמין שאנחנו כעם, מסוגלים להתווכח בלי לאבד את הלב, לחלוק עניינית בלי לבזות אחרים ולשמור על הכרת הטוב גם כשיש פוליטיקה עכורה. יש לנו עם אחד ומדינה אחת, ואנחנו צריכים למצוא בתוכנו את הכוח לשמור גם זה על זה".