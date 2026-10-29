לאחר השלמת ספירת הקולות בבחירות לכנסת ה-26, גוש הימין והחרדים עומד על 53 מנדטים. לצד חברי הכנסת הוותיקים, מצטרפות למשכן 12 דמויות חדשות, שחלקן הפכו מוכרות בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה.

בליכוד נבחרה טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רן גואילי ז"ל, שנפל ב־7 באוקטובר. גואילי הפכה לדמות ציבורית מוכרת בעקבות מאבקה להשבת בנה מעזה. לצדה נכנסים יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי המזוהה עם ראש הממשלה נתניהו, לוחם המילואים שאיבד את שתי רגליו בקרבות ברצועת עזה אלישע מדן, ועו"ד דוד פטר משפטן שמרני, חוקר לשעבר בפורום קהלת, שעסק בייצוג הממשלה בהליכים משפטיים.

טליק גואילי צילום: ערוץ 7

בעוצמה יהודית נכנס חנמאל דורפמן, בן 31, לשעבר ראש מטה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. דורפמן, עורך דין במקצועו, שימש בעבר גם כיועץ המשפטי של המפלגה והיה מעורב בעבודת המטה של השר ובקידום מדיניותו. כעת הוא עובר מעבודה מאחורי הקלעים לתפקיד פרלמנטרי.

ברשימת הציונות הדתית וזהות נכנסים צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ויו"ר פורום תקווה, ואיתמר איתם, סגן־אלוף במילואים, איש חינוך שנפצע קשה בלחימה בעזה ובנו של השר לשעבר אפי איתם.

סא"ל במיל' איתמר איתם צילום: ערוץ 7

ביהדות התורה נכנסים משה רוזנטל, לשעבר ראש מינהל החינוך בעיריית בני ברק, אליקים שטארק, נציג חסידות בעלזא, ויהודה לייב וייספיש, יו"ר איחוד בני הישיבות ומקורבו של הרב משה הלל הירש.

בש"ס מצטרף דרור עמוס, יו"ר המועצה הדתית בחיפה, ששירת במשך שנים בתפקידי פיקוד וניהול בצה"ל ופעל גם בתחום החסד והסיוע למשפחות אבלות.