גורם בכיר במפלגת הציונות הדתית מותח ביקורת חריפה על מפלגת נעם שזכתה ב-9,876 קולות וטוען כי התמודדותה הנפרדת בבחירות פגעה באופן ישיר בכוחה של הציונות הדתית ובכוחו של המחנה הלאומי כולו.

לדברי הגורם, 6,312 קולות בלבד היו חסרים לציונות הדתית כדי לזכות במנדט השביעי, שבסופו של דבר הוענק לליכוד במסגרת הסכם העודפים בין המפלגות.

"החלוקה נעשית לפי שיטת בדר-עופר, שבוחנת את מספר הקולות היחסי לצורך חלוקת המנדטים האחרונים", הסביר הגורם לערוץ 7. "אם הקולות שהלכו לנעם היו מגיעים לציונות הדתית, המנדט הנוסף היה מגיע אלינו ולא לליכוד. המשמעות פשוטה: נעם הכניסה לכנסת את ארז תדמור במקום צבי סוכות. זו התרומה המכרעת שלה לחיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל", אמר בציניות.

הגורם דחה את טענת אנשי נעם שלפיה התמודדותם לא פגעה במחנה הלאומי, משום שממילא לא הושגו 61 מנדטים להקמת ממשלת ימין.

"זה שקר כפול", תקף. "ראשית, גם אם אין 61 מנדטים, יש משמעות עצומה להרכב הפנימי של הכנסת ולכוחן של המפלגות הציוניות, הלאומיות והתורניות. אובדן מנדט של הציונות הדתית לטובת מפלגה אחרת הוא פגיעה ממשית בכוחות הללו, גם אם הוא לא משנה לבדו את היכולת להקים ממשלה".

לדבריו, הפגיעה רחבה יותר ואינה מסתכמת במנדט הבודד. "אם מחברים את כל הקולות שהתבזבזו על התמודדויות שלא עברו את אחוז החסימה, כולל נעם והתמודדויות נוספות, מגלים שהמחנה הלאומי יכול היה להגיע לאזור 55 ואולי אפילו 56 מנדטים".

הגורם הסביר כי מדובר בהבדל פוליטי דרמטי: "יש הבדל עצום בין מצב שבו גוש השינוי יחד עם רע"ם מחזיק ברוב מול המחנה הלאומי, לבין מצב שבו הוא נזקק גם לתמיכה אקטיבית של הרשימה המשותפת. השאלה אם ממשלה יכולה לקום עם רע"ם בלבד, עם הימנעות של המשותפת או רק בתמיכתה המפורשת, היא שאלה בעלת משמעות ציבורית ופוליטית אדירה".

לסיום אמר הגורם: "הטענה שאם אין 61 מנדטים אז לא משנה לאן הולכים הקולות היא פשוט לא נכונה. כל קול משפיע על מאזן הכוחות בכנסת, על זהות חברי הכנסת ועל האפשרות להקים ממשלה. במקרה של נעם אפשר לראות באופן מוחשי את המחיר ששילמה הציונות הדתית".