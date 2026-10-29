חסד יסובבנו · אברהם גבריאלי

המוזיקאי והיוצר אברהם גבריאלי פרסם היום (חמישי) שיר חדש בשם "חסד יסובבנו", המבוסס על הפסוקים האחרונים של מזמור ל"ב בתהילים.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות שיתף גבריאלי בסיפור שמאחורי השיר ובמשמעות שקיבל בעקבות האסון בישיבה התיכונית אורט מעלות.

לדבריו, בראש חודש חשוון הזמין אותו חברו הטוב, מתניה זילברברג, לנגן בהתוועדות לרגל יום הולדתו ה-31. גבריאלי, המתגורר בצפון הרחוק, חשש שלא יצליח להגיע וביקש מחברו לשלוח לו את פרק התהילים המתאים לשנתו החדשה, כדי שיוכל להלחין עבורו שיר במתנה.

"הוא שלח לי את מזמור ל"ב בתהילים. קראתי כזה ברפרוף וכשהגעתי לפסוקים האחרונים עברה בי צמרמורת", סיפר.

זמן קצר לאחר מכן שלח לו זילברברג הקלטה שבה אמר בהתרגשות: "אחי! רבים מכאובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו. שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב - אין אחי זה כל מה שצריך".

גבריאלי סיפר כי באותם רגעים ממש כבר נולד הלחן. "הוא לא ידע שבדקה שחלפה הקדוש ברוך הוא כבר הוריד דרכי את הניגון הנפלא הזה".

אלא ששעה לאחר מכן הגיעה הבשורה הקשה על האסון בישיבה התיכונית אורט מעלות, שאליה קשור גבריאלי באמצעות מכרים רבים. "שעה אחר כך שמעתי בכאב גדול את האסון הנורא שעברה הישיבה התיכונית אורט מעלות. אני קשור ללא מעט אנשים משם ופחד וחרדה אחזו בי בעוצמה", כתב.

דווקא באותן שעות קשות הפך השיר החדש עבורו למקור של חיזוק ונחמה. "מצאתי את עצמי כל אותו היום שומע את ההקלטה הראשונית שעשיתי ומתחזק בביטחון בה' שהכל לטובה ושהכל זה חסד גם אם לא תמיד מרגישים ורואים".

בהמשך הצליח גבריאלי גם להגיע להתוועדות יום ההולדת של חברו ולבצע בה את השיר. כעת הוא משחרר את הביצוע המוקלט לקהל הרחב.

"סוף זכיתי גם להקליט את השיר וגם לנגן אותו בהתוועדות של החבר היקר שבזכותו ובזכות הקשר המיוחד שלי איתו ובעיקר בזכות אשתי היקרה - השיר הזה נולד לעולם", כתב.

את השיר הלחין ומבצע גבריאלי עצמו, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי ערן קליין. בנגינה משתתפים משה שלו בעוד וישי גבריאלי בתופים.