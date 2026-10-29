עולם הקולנוע והטלוויזיה נפרד מאחד השחקנים הגדולים והמזוהים ביותר עם התרבות הפופולרית של העשורים האחרונים. השחקן הבריטי סר פטריק סטיוארט, שהתפרסם ברחבי העולם בזכות תפקידיו בסדרות ובסרטי "מסע בין כוכבים" ו"אקס-מן", הלך לעולמו אתמול (רביעי) בגיל 86 בביתו בלוס אנג'לס.

בהודעה שפורסמה בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו נמסר כי סטיוארט נפטר כשהוא מוקף באהבת בני משפחתו, לאחר שהתמודד עם מחלת אלצהיימר ודמנציה עם גופיפי לואי. רעייתו, הזמרת סאני אוזל, הייתה לצדו ברגעיו האחרונים.

בני משפחתו סיפרו כי ימיו האחרונים עברו כשהוא מוקף בקרובים ובחברים, לצלילי מוזיקה חיה, תפילות ורגעים של צחוק ודמעות. המשפחה תיארה את שלוות פניו ברגעיו האחרונים כביטוי לאצילות שאפיינה אותו לאורך חייו.

סטיוארט נולד ב-13 ביולי 1940 בעיירה מירפילד שבמחוז יורקשייר באנגליה. את דרכו בעולם המשחק החל בגיל צעיר, הרבה לפני שהפך לכוכב הוליוודי. הוא למד בבית הספר היוקרתי למשחק בריסטול אולד ויק, ובשנת 1966 הצטרף ללהקת התיאטרון המלכותית של שייקספיר, שבה ביסס את מעמדו כאחד משחקני התיאטרון הבולטים בבריטניה.

Sir Patrick Stewart dies aged 86

במשך שנים הופיע סטיוארט על במות התיאטרון בתפקידים קלאסיים, בעיקר במחזותיו של ויליאם שייקספיר. קולו העמוק, נוכחותו המרשימה ויכולתו להעניק עומק לדמויות שגילם הפכו לסימני ההיכר שלו. בהמשך עבר גם למסך הקטן ולקולנוע, אך הפריצה הגדולה בקריירה שלו הגיעה רק כשהיה בן 47.

בשנת 1987 נבחר לגלם את קפטן ז'אן-לוק פיקארד בסדרת המדע הבדיוני "מסע בין כוכבים: הדור הבא". הסדרה, ששודרה במשך שבע עונות עד 1994, הפכה להצלחה בינלאומית והעניקה לסטיוארט מעמד של כוכב עולמי.

דמותו של פיקארד, מפקד ספינת החלל אנטרפרייז, התאפיינה בשילוב של סמכות, חוכמה, איפוק ורגישות אנושית. בניגוד לדמויות רבות של גיבורים הוליוודיים, פיקארד העדיף לא פעם את כוחם של ההיגיון, הדיפלומטיה והשיח על פני שימוש בכוח.

התפקיד הפך לאחד המזוהים ביותר עם סטיוארט, והוא המשיך לגלם את הדמות גם בסרטי הקולנוע של הזיכיון. בשנת 2020 שב לתפקיד בסדרה "מסע בין כוכבים: פיקארד", שהעניקה לדמות האהובה פרק נוסף והסתיימה בשנת 2023.

אלא שסטיוארט לא הסתפק בהצלחה בעולם המדע הבדיוני. בשנת 2000 הצטרף לזיכיון קולנועי מצליח נוסף, כאשר נבחר לגלם את פרופסור צ'ארלס אקסבייר, המוכר גם כפרופסור אקס, בסרט הראשון בסדרת "אקס-מן".

דמותו של אקסבייר, מנהיג המוטנטים ומייסד בית הספר לצעירים בעלי כוחות מיוחדים, הפכה לאחת הדמויות המרכזיות בסדרת הסרטים. סטיוארט העניק לדמות שילוב של חוכמה, סמכות ואנושיות, והצליח להפוך אותה לאחת הדמויות האהובות ביקום הקולנועי של גיבורי העל.

במהלך השנים שב לגלם את פרופסור אקסבייר בסרטים נוספים, ובהם "אקס-מן 2", "אקס-מן: המפלט האחרון", "אקס-מן: העתיד שהיה" ו"לוגאן". בשנת 2022 הופיע שוב בדמותו בסרט "דוקטור סטריינג' בממדי הטירוף".

לצד הצלחתו בקולנוע ובטלוויזיה, סטיוארט מעולם לא נטש את אהבתו הראשונה לתיאטרון. הוא המשיך להופיע בהפקות בימתיות, ובהן מחזות שייקספיריים, וזכה להערכה רבה על עבודתו. במהלך הקריירה קיבל שני פרסי אוליבייה, הנחשבים מהפרסים היוקרתיים ביותר בתיאטרון הבריטי, וכן פרס גראמי.

סטיוארט היה מועמד גם לפרסי אמי, גלובוס הזהב וטוני, והפך לאחד השחקנים הבודדים שהצליחו לשמור על מעמד בולט הן בעולם התיאטרון הקלאסי והן בתעשיית הבידור ההוליוודית.

בשנת 2010 העניקה לו המלכה אליזבת השנייה תואר אבירות כהוקרה על תרומתו לעולם הדרמה. מאז נשא את התואר סר פטריק סטיוארט, שהפך לחלק בלתי נפרד מזהותו הציבורית.

בחייו האישיים נודע סטיוארט גם בזכות חברותו הקרובה עם השחקן הבריטי סר איאן מקלן, שגילם לצדו את מגנטו בסרטי "אקס-מן". השניים הכירו עוד בתקופת עבודתם בתיאטרון והפכו לחברים קרובים במשך עשרות שנים. בשנת 2013 אף ערך מקלן את טקס נישואיו של סטיוארט לסאני אוזל.

למרות גילו המתקדם, סטיוארט המשיך לעבוד ולהופיע גם בשנותיו האחרונות. ביולי האחרון, כשחגג את יום הולדתו ה-86, הבהיר בריאיון כי אינו מתכוון לפרוש ממשחק וכי הוא רואה במקצוע חלק בלתי נפרד מחייו.