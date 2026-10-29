הרב שרקי צילום: ישי אליהו,הפקה: אריאל פריאנטה,עריכה: מושיקו חפץ

הרב אורי שרקי התייחס לתוצאות הבחירות והסביר כיצד הוא רואה בהן ביטוי להשגחה האלוהית הפועלת דרך ההתרחשויות הפוליטיות במדינת ישראל.

"התבונה האלוהית וההשגחה העליונה זה משהו, משהו", אמר הרב שרקי. "תראה איך הקדוש ברוך הוא פועל דרך עם ישראל. הוא סידר בבחירות האלה כמה דברים חשובים".

לדברי הרב, התוצאה הראשונה והמשמעותית היא שמירת הרציפות השלטונית והותרת ההנהגה הקיימת בתפקידה. "דבר ראשון, שהוא השאיר בשלטון את מי שמסוגל להנהיג את עם ישראל למשימות גדולות".

בהמשך התייחס הרב שרקי גם להתחזקות הייצוג הערבי ולמשמעותה ביחס לאפשרות של הקמת ממשלה חלופית. "שתיים, הוא חיזק את הקול של שונאי המדינה מהצד הערבי ואז יוצא שהמחנה האלטרנטיבי איננו יכול להתחבר אל המפלגות הערביות", אמר.

לדבריו, דווקא המציאות הפוליטית שנוצרה עשויה להוביל לתוצאה חיובית במישור היחסים שבין המחנות הפוליטיים בישראל. "מצד שני, הוא יהיה מוכרח, כפוי להתפייס עם המחנה הלאומי", הוסיף הרב שרקי.

את דבריו חתם בהשוואה לסיפור המקראי של יוסף ואחיו, שבו יוסף נותר בעמדת הנהגה, ובסופו של דבר מתרחש פיוס בינו לבין אחיו. "ואז יוצא שהקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים כמו עם יוסף הצדיק. יוסף נשאר בשלטון ואחיו מתפייסים איתו".