מאז עונת 2011/12 לא זכתה הפועל תל אביב בתואר כקבוצה בליגת העל שבכדורגל. שנים קשות עברו מאז על הפועל ת"א ואוהדיה בחלקן הייתה בחלק התחתון של טבלת ליגת העל בכדורגל ובחלקן אף שיחקה בליגה השניה, הליגה הלאומית.

אחרי שבעונה שעברה קטעו רצף של 12 שנים ללא ניצחון בדרבי התל אביבי על היריבה העירונית מכבי, עם ניצחון דרמטי בדקות הסיום, הערב (חמישי) הפועל שוב ניצחה, שוב בתום דרמה גדולה רק שהפעם זה גם נגמר עם תואר - התואר הראשון לעונה, גביע הטוטו בכדורגל.

כמה שעות אחרי שהוגרלו למשחק ביניהן במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל, הערב נפגשו הפועל ומכבי לדרבי תל אביבי היסטורי וראשון אי פעם במסגרת גמר גביע הטוטו בכדורגל וכיאה למפגש היסטורי וליריבות ביניהן - זה בהחלט היה נראה כך גם על כר הדשא.

הפועל הייתה טובה יותר ממכבי לאורך כל המשחק וכבר בדקה ה-18 עלתה ליתרון לאחר התקפת מעבר מהירה כשדניאל דאפה התחיל את המהלך ואלקוקין סיים עם שער.

במחצית השניה ניסתה מכבי ללחוץ אך משלא הצליחה לכבוש זה עלה לה ביוקר.

דאפה הוכשל ברחבה ופנדל של אלטמן קבע 0:2 בדקה ה-78. לא עברו 5 דקות והפועל כבר הביסה עם שער של דאפה.

נגמר? לא אם זה תלוי בדור פרץ.

קפטן הצהובים מת"א צימק את התוצאה בדקה ה-89 וכעבור 2 דקות בלבד הוסיף שער מרהיב נוסף. סוקלר כמעט והצליח להשוות את התוצאה לאחר טעות של שוער הפועל ת"א אסף צור, אך למזלה של הפועל הכדור חלף החוצה.

זה נגמר עם 2:3 גדול לאדומים מת"א שחוגגים תואר ראשון מאז 2011 וגביע טוטו ראשון מאז 2001. בדרך לעונה שתיכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון האדום מת"א?