מינוי מרגש בצה"ל: רס"ן ד', אחיו של גיבור ישראל רס"ן בניה שראל הי"ד, שנפל בקרב ברפיח במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, מונה הערב (חמישי) למפקד גדוד 13 בחטיבת גולני.

עבור משפחת שראל, ששכלה את בניה באחד הקרבות הקשים והזכורים של המבצע, מדובר ברגע בעל משמעות מיוחדת, שבו ממשיך האח הצעיר את דרכו הצבאית של אחיו הבכור, שנפל כשהוא מוביל את לוחמיו בקרב.

בניה שראל, בן 27 בנופלו, היה מפקד פלוגת הסיור של חטיבת גבעתי ואחד הקצינים הבולטים במבצע צוק איתן. הוא גדל בקריית ארבע, בנם של שלום ומיכל שראל, והיה הרביעי מבין שמונת ילדי המשפחה. חבריו ומפקדיו הכירו אותו כאדם ערכי, נחוש ובעל תחושת שליחות עמוקה, שהציב את טובת חייליו ואת האחריות המוטלת עליו לפני צרכיו האישיים.

במהלך שירותו הצבאי התקדם בניה לתפקידי פיקוד בחטיבת גבעתי, עד שמונה למפקד פלוגת הסיור החטיבתית. בתפקידו הוביל את לוחמיו בפעילות מבצעית מורכבת, ובמבצע צוק איתן פיקד עליהם בלחימה ברצועת עזה, מול מחבלי חמאס שפעלו מתוך מנהרות ומבנים.

גם כאשר נפצע במהלך הלחימה מרסיס, סירב בניה לעבור ניתוח שנדרש לו והתעקש לשוב אל לוחמיו בהקדם האפשרי.

ביום שישי, ה' באב תשע"ד, 1 באוגוסט 2014, יצא בניה בראש כוח מסיירת גבעתי לפעילות מבצעית באזור רפיח שבדרום רצועת עזה. המשימה התבצעה על רקע המאמץ הצבאי לאיתור מנהרות הטרור של חמאס, שנועדו לשמש לפגיעה בכוחות צה"ל וביישובי הדרום.

במהלך הפעילות זיהו הלוחמים דמויות חשודות באחד המבנים הסמוכים. הכוח החל להתקדם לעבר המבנה והתפצל לשני צדדיו. זמן קצר לאחר מכן נפתחה אש לעבר הלוחמים, והתפתח קרב קשה עם מחבלי חמאס.

בקרב נפלו בניה שראל, סגן הדר גולדין וסמ"ר ליאל גדעוני. גופתו של גולדין נחטפה בידי מחבלי חמאס אל תוך מנהרה. האירוע הוביל ללחימה נרחבת באזור רפיח והפך לאחד האירועים הקשים ביותר של מבצע צוק איתן.

סיפור נפילתו של בניה נחרת בזיכרון הלאומי לא רק בשל נסיבות הקרב, אלא גם בשל דמותו כמפקד. הוא היה קצין שהאמין בדוגמה אישית, בדרישה למצוינות ובקשר הישיר עם לוחמיו. גם בשעות הקשות ביותר של הלחימה המשיך להוביל אותם בחזית.

מאחורי דמותו של המפקד הנחוש עמד גם סיפור אישי שנגדע באכזריות. בניה היה מאורס לגלי ניר, והשניים עמדו להינשא כשלושה שבועות לאחר היום שבו נפל. במקום להתכונן לחתונה, נאלצו בני משפחתו, חבריו וארוסתו ללוות אותו בדרכו האחרונה. הוא הובא למנוחות בבית העלמין בחברון, ולאחר נפילתו הועלה לדרגת רב-סרן.

אחד האנשים שנשאו מאז את זכרו ואת מורשתו היה אחיו הצעיר, ד'. כאשר בניה נפל, הוא היה חייל צעיר בגולני, 12 ימים בלבד לאחר גיוסו לצה"ל.

באותו בוקר התקשר אליו בניה, אך ד' לא יכול היה לענות לשיחה. שעות לאחר מכן היה זה שפתח את דלת בית המשפחה לקצין העיר שהגיע לבשר על נפילת אחיו. השיחה שלא נענתה והבשורה הקשה הפכו לחלק בלתי נפרד מסיפור חייו.

למרות האסון המשפחתי, החליט ד' להמשיך בשירותו הקרבי. כשבועיים לאחר נפילת אחיו חזר לטירונות בגולני, ללא הקלות וללא הנחות. בהמשך יצא לקצונה והתקדם במסלול הפיקוד בחטיבה.

בשנת 2019, כאשר שירת כמפקד פלוגת החוד של גדוד 13 בגולני, סיפר בריאיון על ההתמודדות עם האובדן ועל הבחירה להמשיך בדרכו הצבאית של אחיו.

"אני לא מצטער על הדרך שעברתי, אך כן על כך שהרבה זמן הדחקתי את מה שקרה ביני לבין עצמי וברחתי מזה. עברתי אירוע מאוד קשה ובחרתי לחזור מהר מאוד לחזור ולתפקד בצורה רגילה".

הוא הסביר כי החזרה למסלול הלוחם הייתה עבורו דרך להתמודד עם המציאות החדשה. "תוך שבועיים חזרתי להיות טירון בגולני, בלי הקלות ובלי הנחות. אחד בין שווים. זה עשה לי טוב מאוד בזמנו כי זה איפס אותי".

כעת, יותר מ-12 שנים לאחר נפילת בניה, מגיע המינוי למפקד גדוד 13 בגולני. האח הצעיר, שהחל את שירותו הצבאי בצל הבשורה הקשה על נפילת אחיו, עתיד לעמוד בראש הגדוד שבו שירת בעבר כמפקד פלוגה.

במסגרת דיוני השיבוצים שנערכו הערב בצה"ל הוחלט על מינוי נוסף הנושא עמו סיפור של שכול והמשך השירות הצבאי. רס"ן ת', אחיו של סא"ל דור בן שמחון (דב"ש) הי"ד, שנפל לפני ארבעה חודשים בדרום לבנון, מונה לראש ענף במרכז הלאומי לאימונים ביבשה (מל"י).

סא"ל בן שמחון, מפקד גדוד 52 בחטיבה 401, נפל בגיל 32 לאחר פגיעה בטנק שבו שהה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. לצידו נפלו שלושה לוחמים נוספים. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות.

בן שמחון, בן קיבוץ בית השיטה, קיבל את הפיקוד על הגדוד בתקופה מורכבת של לחימה, לאחר שקודמו בתפקיד נפצע קשה. במשך כחודשיים הוביל את לוחמיו בקרבות בדרום לבנון, עד שנפל כשהוא נמצא עם אנשיו בחזית.