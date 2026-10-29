את זכייתה של הפועל תל אביב בתואר הראשון של העונה, גביע הטוטו בכדורגל, במה שהיה התואר הראשון של הקבוצה מזה 14 שנים, חגג אוהד הקבוצה לוטם פרן עם השחקנים על כר הדשא.

פרן הוא לא רק אוהד הפועל ת"א מילדות אלא גם משמש כמג"ד גדוד חלמיש בחטיבה 16 שפעל רבות עם חייליו בעזה ובשאר הגזרות במהלך המלחמה, מלחמת התקומה.

היה זה כחלק מההוקרה של מנהלת הליגות למשרתי המילואים והקבע, כשזו בחרה בפרן להעניק את הגביע הראשון של קבוצתו האהובה מזה 14 שנים.

תחת פיקודו של לוטם, איבד הגדוד 6 חללים: אורי יעיש, יותם פלד, מרדכי בן שועם, יניב אור ונטע כהנא ואחרי 680 ימי מילואים לוטם והגדוד מתחילים בקרוב סבב נוסף.

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון: "ברכותיי להפועל תל אביב, לבעלים משפחת ספרא והמנכ"ל גיא פרימור. למאמן אליניב ברדה וצוותו לשחקנים ומעל לכל לקהל האוהדים המסור, על הזכייה בגביע הטוטו.

"הפועל תל אביב הוכיחה הערב שילוב מרשים של נחישות, כדורגל איכותי ואופי חזק על המגרש. הנפת התואר הזה היא עדות לעבודה הקשה והמחויבות של המועדון כולו מתחילת העונה. תואר ראשון לעונה הוא תמיד זריקת מרץ נהדרת להמשך הדרך, ואני מאחל לכם להמשיך להציג כדורגל תחרותי ומהנה שמוסיף כבוד לליגה שלנו", אמר כלפון.