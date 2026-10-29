פרשה חדשה סביב הבחירות לכנסת ה-26 מעוררת עניין בזירה הבינלאומית: פלטפורמת ההימורים המקוונת פולימרקט בודקת חשד למסחר שהתבסס על מידע פנימי, לאחר שמאות חשבונות חדשים ביצעו הימורים על תוצאות הבחירות בישראל זמן קצר לפני פרסום המדגמים. כך דיווחה היום (חמישי) סוכנות הידיעות בלומברג.

במרכז הבדיקה עומדת פעילותם של יותר מ-600 ארנקים דיגיטליים חדשים, שזוהו בניתוח נתוני המסחר בפלטפורמה. החשבונות ביצעו הימורים על הצלחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל האפשרות שמפלגת הליכוד תהיה המפלגה הגדולה ביותר בבחירות.

על פי הדיווח, חלק ניכר מהפעילות התבצע בסמוך לסגירת הקלפיות ביום שלישי, עוד לפני פרסום מדגמי הטלוויזיה. לאחר שהתבררו תוצאות המדגמים, שהצביעו על הישגים טובים מהצפוי לליכוד, התברר כי חלק מההימורים הניבו רווחים משמעותיים.

בבלומברג דווח כי חלק מהחשבונות כבר משכו רווחים בסכום מצטבר העולה על 100 אלף דולר. העיתוי שבו נפתחו החשבונות, סמיכות ההימורים לפרסום המדגמים וההצלחה של חלק מהסוחרים עוררו שאלות באשר למקור המידע שעליו התבססו החלטותיהם.

פולימרקט, המאפשרת למשתמשים להמר על תוצאות אירועים פוליטיים, כלכליים ואחרים ברחבי העולם, החלה לבחון עשרות חשבונות במסגרת בדיקה פנימית. מטרת הבדיקה היא לברר אם מאחורי הפעילות החריגה עומדים משתמשים שפעלו על בסיס מידע שלא היה זמין לציבור הרחב.

במקביל, שתי חברות המתמחות בניתוח פעילות ברשתות בלוקצ'יין, Polysights ו-Bubblemaps, זיהו אף הן דפוסי מסחר שעוררו חשד. יכולת המעקב אחר עסקאות המתבצעות באמצעות ארנקים דיגיטליים מאפשרת לחוקרים לנתח את מועדי ההימורים, היקפם והרווחים שנצברו בעקבותיהם.