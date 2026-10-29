בדרך לזעזוע? אחרי שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות וכשבמאזנה שני ניצחונות בלבד בשמונה משחקי יורוליג, מכבי תל אביב קיוותה להצליח לצאת לדרך חדשה עם ניצחון על פריז באולם "הביתי" שבבלגרד.

האורחים מצרפת הגיעו למשחק עם מאזן זהה לזה של הצהובים מת"א, אך עם ההיסטוריה לטובתם כאשר אלה ניצחו בכל ארבעת המפגשים בין הקבוצות בשנתיים האחרונות.

מכבי פתחה גם את המשחק הערב רע מאוד בהגנה כשספגה 25 נקודות ברבע הראשון.

ברבע השני הצליחו שחקני מכבי לעצור את האורחים על 10 נקודות בלבד וקבעו מהפך עם הירידה להפסקת המחצית, 35:36.

ברבע השלישי המשחק הלך ונהיה צמוד עוד יותר ולרבע האחרון ירדו שתי הקבוצות בשיוויון 65:65.

ברבע האחרון מכבי איבדה את הכדורים וגם את הראש ועם החטאות לא מעטות זה כבר היה יותר מדי עבור הצהובים מת"א.

זה נגמר עם 99:94 לזכות האורחים מצרפת שמסבכים את מכבי עמוק בתחתית טבלת היורוליג. בדרך אולי לשינויים בקרוב בסגל השחקנים ואולי גם בעמדת המאמן שעל הקווים.