כשהבן לא הולך בדרך..

הרב אלעזר לוונטהל מתייחס בטור וידאו לפרשת השבוע, מתוך שירות המילואים, לאחת השאלות המורכבות בחינוך ילדים: מה עושים כאשר בן אינו הולך בדרך הוריו, ואף עלול להשפיע לרעה על אחיו? את התשובה הוא מבקש ללמוד מהתמודדותו של אברהם אבינו עם בנו ישמעאל.

"מה עושים כשהבן שלך לא הולך בדרך חלילה? ולא רק זה, הוא עלול גם לקלקל את שאר האחים שלו", פותח הרב לוונטהל את דבריו, ומפנה לסיפור המקראי שבו נודע לאברהם כי ישמעאל בנו "מצחק".

שרה אמנו דורשת מאברהם: "גרש את האמה הזו ואת בנה", והקב"ה מורה לו: "כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה". אברהם נאלץ לגרש את ישמעאל, אך הרב לוונטהל מדגיש כי הגירוש לא הביא לניתוק הקשר בין האב לבנו.

כדי להסביר זאת, הוא חוזר לתפילתו של אברהם כאשר התבשר שיצחק הוא שימשיך את דרכו. גם אז ביקש אברהם: "לו ישמעאל יחיה לפניך". לדבריו, הדאגה לישמעאל לא פסקה גם לאחר שנאלץ להרחיק אותו מביתו.

הרב לוונטהל מביא את המדרש בפרקי דרבי אליעזר, המספר כי אברהם המשיך לבקר את ישמעאל גם לאחר הגירוש, ולא הסתפק בביקור אחד. אברהם הגיע אליו כמה פעמים, נתן לו עצות והמשיך להיות דמות משמעותית בחייו.

לדברי הרב לוונטהל, ההתנהלות הזו מלמדת על ההבחנה החשובה בין הצבת גבולות לבין ויתור על הקשר עם הילד. אברהם קיבל את הציווי לגרש את ישמעאל, אך לא חדל לדאוג לו וללוות אותו. בסופו של הסיפור, כפי שמציין הרב לוונטהל, ישמעאל אף חזר בתשובה.

את המסר העולה מסיפורו של אברהם מבקש הרב לוונטהל להעביר להורים המתמודדים עם קשיים בחינוך ילדיהם: "הילד שלנו לעולם חייב לדעת שאנחנו לא מוותרים לו כי אנחנו מאמינים בו, ולא מוותרים עליו כי הוא הבן שלנו".