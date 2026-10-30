שלושה רבעים החזיקה מעמד הבוקר (שישי) פורטלנד של דני אבדיה במשחקה בליגת ה-NBA מול ממפיס.

אבדיה, כוכבה הישראלי של פורטלנד עוד הספיק להעלות את פורטלנד ליתרון כשתי דקות בתוך הרבע השלישי עם 60:64, אך לבדו הוא לא יכל מול ממפיס כולה כשזו פתחה בריצה שבשיאה עמד ההפרש כבר על 24 נקודות לזכותה.

אבדיה סיפק את הסחורה עם 24 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-32 דקות משחק, אך מלבדו כולם היו רחוקים מכושרם כששני הכוכבים שאיתו, ג'ה מוראנט ודמיאן לילארד סיימו את המשחק עם 14 ו-9 נקודות בלבד, בהתאמה.

זה נגמר עם 124:101 לממפיס שנמצאים עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות, בעוד עבור פורטלנד מדובר בהפסד ראשון העונה אחרי 3 ניצחונות רצופים.