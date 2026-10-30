טלטלה בפנטגון: שר ההגנה, פיט הגסת', החליט לפטר מתפקידו את המתכנן והאסטרטג הראשי של של הפנטגון, הגנרל ברט סילביה, אחד הקצינים הבכירים ביותר בפנטגון.

תחילה לא נמסרה הסיבה לפיטורים המפתיעים, וכעת חושף אתר Axios כי הסיבה היא שהגנרל הבכיר הדליף מידע לעיתונאים על המלחמה מול איראן וכן בנושא אוקראינה.

על פי הדיווח גנרל סילביה הודה בסרטון וידאו כי אכן הדליף מידע לא מורשה לעיתונאים בנושא איראן ואוקראינה, לאחר שנכשל בארבע בדיקות פוליגרף. דוח חקירה פנימי שנפתח בפנטגון בנושא הגנרל הבכיר, מאשים אותו בביצוע "חשיפות בלתי מורשות לתקשורת. הוא שיתף פעולה במתן תשובות לגבי האינטראקציות שלו עם התקשורת במטרה להסדיר את העניין, ואף מסר את הטלפון האישי שלו לבדיקה פורנזית. הוא התקשה לעבור מספר בדיקות פוליגרף".

עוד דווח כי סילביה החל להדליף לתקשורת כבר בשנת 2025 ולאחר מכן המשיך להדליף מידע בנוגע לאיראן בצורה לא מורשה לעיתונאים על ידי אפליקציית המסרים המוצפנת "סיגנל" וכן במהלך מפגש עם עיתונאים במסעדה.

הפיטורים של הקצין הבכיר הם חלק מפעילות של שר ההגנה הגסת' לנסות ולאתר מדליפים מתוך הפנטגון. בחודש יולי הודיע ​​משרד ההגנה על הקמת כוח משימה משותף עם משרד המשפטים, שמטרתו לאתר מדליפי מידע מתוך הפנטגון, בעיקר בנוגע למלחמה מול איראן.