תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 הובילו לטלטלה פנימית בתנועת ש"ס, לאחר שהסיעה רשמה ירידה לכוחותיה וקיבלה 6 מנדטים בלבד, לעומת 11 המנדטים שבהם החזיקה בכנסת היוצאת.

הנתונים מצביעים על אובדן של כ-100,000 קולות מכלל תמיכת המפלגה בקלפיות.

על רקע התוצאות, עלו אתמול לביתו של יושב ראש התנועה, אריה דרעי, הראשון לציון הרב דוד יוסף וחברי מועצת חכמי התורה לצד רבנים ואישי ציבור נוספים.

במהלך המפגש נדונה תמונת המצב הפוליטית, ובמקביל מתנהלים מגעים לבחינת האפשרות לכינוס רשמי של מועצת חכמי התורה בתקופה הקרובה, במטרה לדון בהמשך צעדיה של התנועה.

במקביל לביקורי הרבנים, התפרסמו ביממה האחרונה דיווחים וטענות בכלי תקשורת שונים בדבר אפשרות שלפיה דרעי ישקול להודיע על פרישה מהנהגת המפלגה.

עם זאת, גורמים בסביבתו הקרובה של יושב ראש ש"ס דוחים על הסף את הדיווחים הללו. ממקורות בסביבתו נמסר כי דרעי אינו מתכוון להתפטר או לעזוב את תפקידו וכי הדבר אינו נשקל לעת עתה.