"יש לנו למען מה לחיות, ותרו מעט ונרוויח כולנו הרבה מאוד". במילים האלה חתם מגיש החדשות הוותיק עודד בן עמי קריאה נרגשת לנבחרי הציבור בישראל, בדרישה להניח בצד את החרמות הפוליטיים, להתגבר על המחלוקות ולבחור בדרך של אחדות.

בדברים שנשא בעקבות תוצאות הבחירות, ביקש בן עמי להזכיר לפוליטיקאים כי מעבר להתחייבויות, להצהרות ולמאבקים בין המחנות, ניצבת האחריות לאפשר לאזרחי ישראל חיים נורמליים. "יש, ככל הנראה, רק דרך אחת שניתן ללכת בה אם חפצי חיים נורמליים אנחנו, ואנחנו כאלו: האחדות", אמר. "אין כנראה מוצא אחר אם המדינה הזאת רוצה לאפשר כאן חיים נורמליים".

בן עמי לא הסתפק בקריאה כללית לפיוס, אלא הציב בפני המערכת הפוליטית דרישה מעשית: לוותר על חלק מההתחייבויות שניתנו לפני הבחירות ולהסכים לשתף פעולה גם עם יריבים פוליטיים.

לדבריו, תוצאות הבחירות מחייבות את נבחרי הציבור לבחון מחדש את ההצהרות הנחרצות שהשמיעו באשר לשותפיהם האפשריים. "הפוליטיקאים מבינים היטב שחרמות והתחייבויות עם מי לא ישבו לא אפשריות בכל תוצאה, בוודאי לא בתוצאה שהושגה אתמול", אמר.

הוא הדגיש כי האחריות אינה מוטלת על מחנה פוליטי אחד בלבד. מבחינתו, כל אחד מהצדדים נדרש לעשות צעד לקראת האחר, גם אם משמעות הדבר היא חזרה מהצהרות שנשמעו רק ימים ספורים קודם לכן.

"כל מרכיב בפוליטיקה הישראלית חייב לוותר על משהו מהתחייבויותיו", קבע. "לוותר פירושו להסכים לשלב ידיים גם עם מי שעד לפני יומיים נשבעת שלא תשב איתו". את הקריאה שלו בחר בן עמי לחזק באמצעות דבריו של הפילוסוף פרידריך ניטשה: "מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה - יוכל לשאת כמעט כל איך".

מתוך הציטוט הזה פנה בן עמי ישירות אל נבחרי הציבור, והעמיד במרכז דבריו את המשותף לאזרחי ישראל ואת הצורך למצוא דרך לחיות כאן יחד. "רבותינו הפוליטיקאים, יש לנו למען מה לחיות", אמר, וסיים בבקשה פשוטה וישירה: "ותרו מעט ונרוויח כולנו הרבה מאוד".