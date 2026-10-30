שגרירות צ'כיה בישראל הודיעה כי הדיפלומטית קלרה שניידרובה, ראש שלוחת השגרירות הצ'כית בירושלים, נהרגה אתמול (חמישי) בתאונת הדרכים הקשה ברחוב אגריפס במרכז העיר, לאחר שנפגעה ממיניבוס שעלה על המדרכה.

שניידרובה נפצעה באורח אנוש בתאונה, פונתה לבית החולים שערי צדק תוך כדי פעולות החייאה, ובהמשך נקבע מותה.

על פי הדיווח הראשוני של המשטרה, נהג המיניבוס איבד שליטה על רכבו, עלה על המדרכה ופגע בשניידרובה, שהלכה ברחוב, ובחנות סמוכה.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את שניידרובה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובלת מחבלה רב-מערכתית. החובשים והפראמדיקים החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות ופינו אותה בדחיפות לבית החולים שערי צדק.