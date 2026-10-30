לח"כ לעתיד: יורם כהן, אורית פרקש הכהן, מתן כהנא, חילי טרופר, שירה שפירא, אלעזר שטרן, טל אוחנה חכמון ואליסף פרץ.

תקופה ארוכה שפניכם ושמכם הופיעו במודעות בחירות בכל עלוני ואמצעי התקשורת של הציבור הדתי, תחת הכותרת: "תסמכו עליהם, תראו אתכם". "ביום שלישי, 27.10, דתיים לאומיים בוחרים ערכים", והוצגתם כ"נבחרת הדתיים הלאומיים ב־20 המקומות הראשונים של ישר!".

לחלקכם אף ציינו בגאווה את השבט שבו גדלתם בבני עקיבא ובעזרא, פאר תנועות הנוער הערכיות של הציונות הדתית, שמחנכות לשלב בין ערכי תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, ואת הנאמנות וההתגייסות להגנת מדינת ישראל, שבניה שילמו מחיר יקר מכל במלחמה האחרונה.

גילוי נאות: לא בחרתי במפלגתכם. אבל לא מעט מכרים מהציבור הדתי-לאומי השתכנעו והצביעו למפלגתכם, כי הם השתכנעו, "סמכו עליכם" ו"בחרו בערכים" - מתוך אמונה שאתם תייצגו את מערכת הערכים המשותפת שעליה גדלו הם ואתם. הם סמכו גם על הבטחת ראש מפלגתכם, גדי איזנקוט, שלא יקים ממשלה עם רע"ם: "רע"ם לא מקבלת את ארבעת העקרונות שלי, לכן היא לא תהיה חלק מהממשלה - נשכנע את הרוב הציוני-ממלכתי לבחור בנו ולא לתמוך במתנגדי חוק הגיוס" (ראיון ב־i24NEWS).

כעת, משנבחרתם, כבר בשבוע הקרוב אתם עתידים לעמוד במבחן קשה, מבחן חייכם ובמבחן הערכים שעליהם נבחרתם. מבחן היסטורי שבו יהיה בידי "נבחרת הדתיים הלאומיים ב־20 המקומות הראשונים של ישר!" הכוח המכריע בשאלה האם יתאפשר למפלגתכם להקים "קואליציית מיעוט" בתמיכת רע"ם, בניגוד להבטחת ראש מפלגתכם - מפלגת ישר. האם תתנו דריסת רגל למפלגה שמשתייכת לתנועת "האחים המוסלמים", תנועה שנמצאת מחוץ לחוק גם בחלק ממדינות ערב, שמנהיגה מסרב להגדיר את חמאס כארגון טרור ושאינו מכיר בזכותה של מדינת ישראל להיות מדינה יהודית? מפלגה שמנהלת אסטרטגיה של "ג'יהאד שקט", כשיטת "האחים המוסלמים", כדי להשמיד את מדינת ישראל; שעמותה הכפופה לה (עמותת "סיוע 48") נחשדה שהעבירה כספים ישראליים לארגון הטרור חמאס בעזה; ושיש חשד לכאורה שהיו בה מי ששיחדו את הבוחרים לבוא להצביע באמצעות כסף ממדינות עוינות?

או האם תאפשרו, כבניה של התנועה הדתית-לאומית, שמוסרת את נפשה על תקומת העם והארץ, שבפעם הראשונה בהיסטוריה מאז הקמת המדינה תוקם "קואליציית רוב" ביחד עם הרשימה המשותפת, שכשליש מחבריה (19 ח"כים) הם ממפלגות ערביות שעוינות את מדינת ישראל ודוגלות בחיסולה? ברשימה זו אחד ממנהיגיה הקדיש את ההישג של המגזר הערבי בבחירות למחבלי עזה שטבחו בנו, וגם בכמה מיקיריכם, ובהם אחי סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד וחבריו לחטיבת גבעתי, ולכל האויבים שלנו בעולם הערבי. ומנהיג אחר מפגין שהוא וחבריו הם "אדוני הארץ", ועוד?

אתם שכאבתם את גיוס החרדים, האם הקואליציה הזו עם כשליש חברים ממפלגות רע"ם והמשותפת, שמתנגדים למדינה ולצה"ל, תקדם את חוק הגיוס לחרדים?

האם בוחריכם מקרב הדתיים הלאומיים יכולים לסמוך עליכם, משום ש"בחרו בערכים", ושאתם תייצגו אותם נאמנה? האם תוכלו לעמוד בכך למרות הלחצים הכבדים שיופעלו עליכם וההבטחות שמן הסתם יבטיחו לכם, שזוהי רק אסטרטגיה זמנית כדי להחליף את יו"ר הכנסת? אבל למעשה, תינתן דריסת רגל למפלגות שאינן מסתירות את עוינותן למדינת ישראל, להיכנס לקודש הקודשים של ועדת החוץ והביטחון ולהיחשף לסודות המדינה הכמוסים ביותר, בזמן שאנו במלחמה קיומית שעדיין לא הסתיימה, וערב תקיפה גורלית באיראן. שתינתן להן זכות וטו על החלטות גורליות לביטחון ישראל. כפי שהן הצהירו, הן יתנו את תמיכתן בדרישה לקבל את התנאים שיאפשרו להן לחזק את ההשתלטות הערבית על הנגב והגליל, כדי לייצר בהם אוטונומיה ערבית, ותקציבי עתק למימוש הדבר בפועל.

ערכיה של התנועה הדתית-לאומית, שעליהם גדלתם ובשמם ביקשתם את אמון הציבור, אינם יכולים להשלים עם ממשלת מיעוט המתבססת על רע"ם, ובוודאי לא עם ממשלת רוב המבוססת על הרשימה המשותפת. אם אחת משתי האפשרויות האלה תתקיים, זו תהיה בכייה לדורות ופגיעה בעתידה היהודי של מדינת ישראל.

אני קורא אליכם: חזקו ואמצו! שמרו על היושר של ישר. אל תתנו את ידיכם להפרת הבטחתה של מפלגתכם. זו תהיה בכייה לדורות.

הקב"ה זימן אתכם לצומת היסטורית גורלית לעתיד עם ישראל ומדינת ישראל, בדומה לאסתר המלכה, שהקב"ה זימן אותה, בעל כורחה, לצומת היסטורית גורלית דומה. זכרו את מאמר מרדכי לאסתר: "כִּי אִם הַחֲרֵשׁ תַּחֲרִישִׁי בָּעֵת הַזֹּאת רֶוַח וְהַצָּלָה יַעֲמוֹד לַיְּהוּדִים מִמָּקוֹם אַחֵר וגו'. וּמִי יוֹדֵעַ אִם לְעֵת כָּזֹאת הִגַּעַתְּ לַמַּלְכוּת" (אסתר ד, יד). אסתר הבינה שעליה יקום הדבר או יפול, מסרה את נפשה ועמדה באתגר, ובזכות זו היא "נכתבה לדורות", כמי שהצילה את עם ישראל.

ועשיתם הישר והטוב.

הכותב הוא אל"מ במיל' ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין