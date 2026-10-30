פודקאסט ערוץ 7 המשיך לארח השבוע את רבני הציונות הדתית לשיחות עם העיתונאי דביר עמר, שעסקו בין היתר בעולם הישיבות, בגיור ובהתמודדות עם השכול.

בין המתארחים היה הרב חיים אירם, רב היישוב אלעזר ודיין גיור לשעבר, ששיתף בסיפורים על הרב חיים דרוקמן, הסביר מדוע קליטת המתגייר תלויה גם בקהילה ולא רק בבית הדין, וסיפר על ההתמודדות של יישובו עם נפילתם של 11 מבניו במלחמה.

11 נופלים ביישוב אחד: "אנחנו מרגישים כמו יישוב שכול" | פודקאסט עם הרב חיים אירם

בנוסף, התארח השבוע בפודקאסט ראש ישיבת בני צבי, הרב שמואל הולשטיין, שסיפר על כ-250 תלמידי הישיבה שלומדים ללא סמארטפונים ואף אינם מעוניינים בהם. בריאיון שיתף בסדר היום התובעני בישיבה, בתוכנית לקיים 250 סיומי מסכתות ובשילוב בין לימוד תורה, פעילות חברתית ושמחה.

הרב שמואל הולשטיין ראש ישיבת בני צבי

ראש ישיבת ההסדר חולון, הרב חגי לונדין, התארח השבוע בפודקאסט "חפש ת'מדריך" של תנועת הנוער אריאל לרגל חודש הארגון. במהלך השיחה אמר: "הוייב צריך להיות שאנחנו מייצגים את העתיד. לא להתבייש להגיד מילים. אני רוצה לשמוע את המילה הזו אלוקים".

הרב לונדין בפודקאסט ללא קרדיט

במהלך החגיגות במטה הציונות הדתית בליל הבחירות נצפו הרב ירוחם סמוטריץ' ורעייתו יוכבד, הוריו של השר בצלאל סמוטריץ', כשהם מברכים בחום את מועמדת המפלגה רעות בן חיים. השניים איחלו לה הצלחה ורפואה שלמה לבנה, שחר אביה רפאל בן רעות.

הרב והרבנית סמוטריץ' מברכים צילום: ללא קרדיט

ברכת מזל טוב לעיתונאי ידידיה אפשטיין ולרעייתו אסתר לרגל הולדת בנם הבכור. האב הנרגש שיתף: "שתי ידיים קטנות, לב פועם אחד ואהבה שאין לה מילים. ברוך הבא לעולם, ילד שלנו. כמה חיכינו לך".

אפשטיין עם בנו צילום: ללא קרדיט

בישיבת ההסדר חולון התנתקו השבוע מעט מהפוליטיקה לטובת כמה שעות של התוועדות מוזיקלית לזכרו של רבי שלמה קרליבך, בהשתתפות הזמר הראל טל ולהקתו.

ההתוועדות בישיבה צילום: ללא קרדיט

במסדרונות ערוץ 13 פגש הפרשן החרדי ישראל כהן את הדוגמן מייקל לואיס, המעורב ביוזמת אחדות שבמסגרתה מתוכננת תליית דגל ישראל ענק בעוטף עזה, במטרה לחזק את הסולידריות והאחווה בחברה הישראלית.

השניים סיכמו לשתף פעולה בניסיון להפחית את המתיחות בין המגזרים השונים.

ישראל כהן ומייקל לואיס צילום: ללא קרדיט

לקראת הבחירות נצפה ח"כ צבי סוכות, מספר שבע ברשימת הציונות הדתית, כשהוא נושא תפילה בקבר רבי חייא בטבריה.

סוכות בתפילה צילום: ללא קרדיט

בשכונת אביעד החדשה נערך טקס חגיגי לחנוכת בית הכנסת השכונתי, כשנה בלבד לאחר הקמת השכונה. באירוע השתתפו ראש מועצת קריית ארבע-חברון ישראל ברמסון, רב העיר הרב אברהם יצחק שוורץ, ראש ישיבת שבי חברון הרב חננאל אתרוג, זאב חבר (זמביש), רבנים, אישי ציבור ועשרות מתושבי השכונה.

שכונת אביעד, שהוקמה לפני פחות משנה, מונה כיום למעלה מ-25 משפחות. חנוכת בית הכנסת החדש מהווה צעד נוסף בהתבססות השכונה, והוא צפוי לשמש מרכז לתפילה, ללימוד תורה ולפעילות קהילתית עבור המשפחות המתגוררות במקום.

ריקודי חנוכת בית הכנסת צילום: ללא

ב"נקודה בעמק", הסמוכה לכפר תורמוס עייא, מדרום לגוש גבעות שילה, התקיים ערב מיוחד לכבוד רחל אמנו, שיום פטירתה חל בי"א בחשוון, ולזכרו של בניהו מלט הי"ד. במהלך הערב נחנכה פרגולה גדולה שהוקמה לזכרו, כחלק מהמשך פיתוח המקום והנצחת דרכו.

מאחורי ההנצחה עומד גם סיפור משפחתי מרגש. בניהו הי"ד החל עוד בחייו להכשיר את הקרקע בגבעה סמוכה ולפרוץ דרך שתוביל אליה, אך לא זכה להשלים את המלאכה לאחר שנרצח בפיגוע. כעת אחיו אליהו ממשיך את העבודה שבה החל.