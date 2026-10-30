מערכות הגנה אווירית של צבא ארצות הברית הוצבו בסביבת אחוזתו הפרטית של הנשיא דונלד טראמפ, מאר־א־לאגו שבפלורידה, במסגרת צעדי אבטחה שנועדו להגן על הנשיא מפני איומים מהאוויר.

על פי דיווח ברשת NBC, מדובר במערכות הגנה אווירית מסוג Avenger, המצוידות בטילי סטינגר ומסוגלות להתמודד עם איומים אוויריים בגובה נמוך, לרבות כלי טיס בלתי מאוישים.

חלק מהמערכות הוצבו על גבי דוברה סמוך לאחוזה, ואחרות נפרסו באזור שדה התעופה הסמוך. הפריסה מאפשרת לכוחות הביטחון להרחיב את מעטפת ההגנה האווירית סביב המתחם שבו שוהה הנשיא.

פיקוד הגנת האוויר של צפון אמריקה (NORAD) אישר כי המערכות הוצבו לבקשת השירות החשאי האמריקני, האחראי לאבטחת הנשיא ובני משפחתו.

עם זאת, הרשויות האמריקניות לא הבהירו אם ההחלטה התקבלה בעקבות התרעה מודיעינית ממוקדת או כחלק מהיערכות ביטחונית רחבה יותר.

הצבת מערכות טילים בסביבת אחוזה פרטית ממחישה את היקף אמצעי האבטחה המופעלים להגנת הנשיא, ואת החשיבות שמייחסים גורמי הביטחון האמריקניים להתמודדות עם איומים אפשריים מהאוויר.

עוד נמסר כי מטוס קרב אמריקני מסוג F-16 הוזנק בשבת האחרונה לעבר מטוס אזרחי שחדר למרחב האווירי המוגבל סמוך לאחוזה. לאחר שהטייס יצר קשר עם הרשויות, יצא המטוס מהאזור בהתאם להוראות. לפי דיווחים מקומיים, מאז ינואר 2025 יורטו יותר מ־60 כלי טיס שחדרו לאזור המוגבל סביב פאלם ביץ'.

בשירות החשאי האמריקני מסרו כי הארגון פועל בסביבת איומים מוגברת ומתאים את אמצעי האבטחה להתפתחויות הביטחוניות. למרות הפריסה החריגה, גורמי הביטחון לא אישרו כי קיים איום קונקרטי נגד טראמפ, ולא הודיעו כמה זמן יישארו המערכות באזור.