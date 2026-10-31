כשגלית אור הגיעה לאלאדינו בעקבות סרטונים של רקדנים, לפידים ופעמון קטן, היא מצאה סביח שמסרב להיקרא סלט וקובניית עגל ששווה את הנסיעה למעלה אדומים, והמלצה אחת ברורה: לבוא רעבים, ולשלוח למלצר וואטסאפ.

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אלאדינו שבמתחם D-CITY במעלה אדומים נולדה כמסעדה לבאי המלון, מרכז הספא המיוחד מאוד (מאוד) והמתחם המרהיב. ברשת התרוצצו סרטונים משובבי נפש עם רקדנים ורקדניות, לפידים ופעמון קטן, אז ברור שבאנו.

השף שי דייני הציע "להוציא את כל התפריט". רגע מלחיץ, אבל כשהאומה דורשת סקירה, אין תירוצים. ראשונה נחתה, יפה ואדומה, מנת קרפצ'יו עגבניות שוק עם מדליוני פלפל חריף. במרכזה ערימה לבנה שנראית כמו בוראטה, אבל היא בכלל ביצה עלומה. זה בלבל אותי, וזה עבד.

"שדות של ירוקים" התברר כחסה ואנדיב עם קרפצ'יו תפוח חמצמץ וקראסט שקדים, שהיה פריך ומשמח חך.

סביח מחנה יהודה, עם חציל בלדי שנצלה על אש גלויה, ביצה, עמבה ואיולי אריסה, זו מנה שפשע לקרוא לה "סלט". היא ניחמה והשביעה, וכללה מרקמים שמתפרעים ומשחק מרשים בין קליל לכבד. גם ממנת החציל עם הטחינה והעגבניות לא נשאר זכר, והצלחת חזרה מצוחצחת.

ואז הגיעו העיקריות, כשכבר לא נשאר מקום. אבל משימה זו משימה: קובניית העגל, על קרם בצלים מפויחים וסלט משוויה, היא מנה שמחכים לה בכל "על האש" משפחתי ואף פעם לא מקבלים. כאן העסיסיות והטעמים נפגשו סוף סוף והרימו כוסית לחיים. אגב "לחיים" - מעל הבר תלוי שלט: "הצ'ייסר עלינו - הברכה עליך", ומתחתיו נוסח ברכת "שהכול" במלואה. נפעמתי.

זאת לא בוראטה!, היבצה העלומה של אלאדין צילום: תומר אשל - מדיה פרו

שיפוד הפרגיות הוגש על קרם פולנטה. מיותר, הוא לגמרי כיפי גם בלעדיו. סיגר האסאדו, בשר שפונדרה בעטיפת עלי תירס עם קרם בצל מקורמל, היה לוהט ועז טעמים.

מילפיי פטיסייר ברוטב פירות יער ונמסיס שוקולד על מרק שוקולד ומלח ים סגרו ערב יפהפה ברוח מזרחית קלה. ומה באשר לפעמון ההיסטורי שעל השולחן? הרעיון מדליק, ממש מערת אלאדין, אבל התפדחנו לצלצל איתו למלצר. אנחנו שלחנו לו וואטסאפ, והוא הגיע מהר יותר.





אלאדינו: דרך ימית 10, מתחם D-CITY, מעלה אדומים

כשרות: מהדרין, רבנות מעלה אדומים

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פורסם בגיליון "נופשים"