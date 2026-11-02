סדרת "שגר ושכח" של דניאל זוהר יוצאת לדרך, ומתחילה בגדול: 3 דקות עבודה ושעתיים בתנור. אצבעות אנטריקוט נכנסות לסיר אחד עם עגבניות, גמבה, שום, פלפל חריף וחומוס. פפריקה, כמון וכורכום הופכים את הרוטב לסיר מרוקאי עשיר ועמוק בטעמים.

התוצאה: בשר שנמס בפה, וסיר שכולם ידברו עליו עוד הרבה אחרי הארוחה.

אצבעות האנטריקוט של דניאלה זוהר צילום: דניאל זוהר



מצרכים:

• 1 חבילת אצבעות אנטריקוט

• ¼ כוס שמן

• 1 חבילת כוסברה קצוצה

• 1 גמבה אדומה, חתוכה לרצועות

• 6 שיני שום פנינה, פרוסות

• 1 פלפל חריף, חתוך לעיגולים

• 3 עגבניות, טחונות בבלנדר

• 2 כפות רסק עגבניות

• 1.5 כפות פפריקה מתוקה

• 1 כף כמון

• 1 כפית שטוחה כורכום

• 1 כפית מלח

• ½ כפית פלפל שחור

• 1.5 כפות אבקת מרק עוף

• 1 קופסת שימורים של חומוס

• 2.5 כוסות מים רותחים

* המדידה בכוס חד-פעמית לשתייה חמה



אופן ההכנה:

1. בסיר שמתאים לתנור שמים את השמן ומוסיפים את כל המצרכים, למעט הבשר והחומוס.

2. מביאים לרתיחה, טועמים ומתקנים תיבול לפי הצורך.

3. מוסיפים את אצבעות האנטריקוט, ורק לאחר מכן את החומוס מהשימורים.

4. מכסים בנייר אפייה ובמכסה שמתאים לתנור (או לחלופין בנייר כסף).

5. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-170 מעלות למשך שעתיים, עד שהבשר רך ונמס בפה.

דניאל זוהר צילום: עצמי

דניאל זוהר היא יוצרת תוכן קולינרי, המשתפת מתכונים ורעיונות לבישול ולאירוח בעמודי האינסטגרם והטיקטוק שלה. התוכן שלה משלב בין אוכל ביתי למנות חגיגיות, עם דגש על מתכונים מעוררי השראה שאפשר לקחת מהמסך היישר אל המטבח הביתי. כעת היא משיקה את סדרת "שגר ושכח" - מתכונים שדורשים מכם דקות ספורות של עבודה ואת התנור שישלים את השאר.

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ספרו לנו בתגובות איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים, שייצאו לארוחה זוגית בברלין בורגר המהודרת בממילא, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.