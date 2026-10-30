יו"ר ישראל ביתנו מבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לקואליציה שתכלול את המפלגות הערביות.

בפוסט חריף שפרסם תקף את התבטאויותיהם של חברי הכנסת עופר כסיף ויאסר חוג'יראת ואת הדברים שנאמרו במטה הרשימה המשותפת בליל הבחירות.

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לקואליציה שבה יהיו חברות המפלגות הערביות. בפוסט שפרסם בפייסבוק הציב ליברמן קו אדום ברור בנוגע להרכב הממשלה הבאה והצהיר: "לא נשב עם תומכי טרור".

ליברמן נימק את עמדתו בשורת התבטאויות של נציגי המפלגות הערביות, ובראשן תמיכתו של חבר הכנסת עופר כסיף בהליך שיזמה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג בעקבות מתקפת 7 באוקטובר.

"אחרי 7 באוקטובר עופר כסיף תמך בהליך שיזמה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, שבו נטען שישראל מבצעת רצח עם", כתב ליברמן, והזכיר כי כסיף טען גם "שהצבא הישראלי מבצע פעולות טרור".

בהמשך התייחס ליברמן לחבר הכנסת יאסר חוג'יראת מרע"ם, שלדבריו טען שבועות לפני הבחירות כי חמאס אינו ארגון טרור אלא ארגון צדקה.

ליברמן הזכיר גם את דבריו של אוסאמה סעדי בליל הבחירות, כאשר הקדיש את הישג הרשימה המשותפת "לבני עמנו ברצועת עזה, בגדה המערבית ובירושלים הכבושה".

את דבריו חתם ליברמן בהצהרה נחרצת שאינה מותירה מקום לספק באשר לעמדת מפלגתו: "מי שרוצה להישען על תומכי טרור שיבושם לו. ישראל ביתנו לא תהיה שם".