פריצת דרך או הסלמה? מקורות המעורבים במאמצי התיווך בין איראן וארה"ב אמרו לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד", היוצא לאור בקטאר, כי "חלה התקדמות בשיחות בקטאר, ומשלחת אמריקאית צפויה להצטרף למשא ומתן עם גורמים איראניים בדוחא".

בארה"ב לא אישרו את הדיווח. המקורות סיפרו לעיתון גם כי בשיחות הושגו הבנות ראשוניות בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן, השיט במצר הורמוז ותמריצים כלכליים לאיראן, וכי סין ורוסיה צפויות לשמש כערבות לכל הסכם שייחתם. במקביל, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שיגר איום לעבר ארה"ב וישראל, לקראת חידוש אפשרי של המלחמה לאחר בחירות האמצע בארה"ב.

בפוסט ברשת X לאחר פגישה עם מפקדים בכירים בצבא איראן, כתב חמינאי כי "יש להגיב על כל רמה או סוג של איום בתגובה מיידית, בעלת השפעה, וללא מגבלות גיאוגרפיות. אם אויבי איראן יחדשו את התקפותיהם הצבאיות או את פעולות הטרור, יהיו אלה הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית והעם האיראני שיקבעו מתי ובאילו תנאים יסתיימו המתקפות האלו".

חמינאי גם הוסיף כי "יש לעדכן באופן מקיף את מאגר המטרות הצבאיות, כדי להבטיח שכל סוגי הנכסים, הן הפיזיים והן הלא-פיזיים, של ארה"ב וישראל יימצאו בטווח ההישג של הכוחות המזוינים".