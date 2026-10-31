מתיחות בוורשה סביב מערכת המשפט המקומית. ממשלת פולין הודיעה כי החליטה להשעות מתפקידם את נשיא בין הדין לחוקה, בוגדן שווייצ'קובסקי, ואת סגנו, ברטולומיי סוחנסקי, שמונו בתקופת הממשלה הקודמת בראשות מפלגת הימין "חוק וצדק".

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, האשים את השניים כי הם מנעו, ממניעים פוליטיים, משופטים שמונו על ידי הממשלה הנוכחית להיכנס לתפקידם. "השבת שלטון החוק היא חובתנו. לאחר שנים של הפקרות מצד מפלגת 'חוק וצדק', מדובר בתהליך קשה, ולעיתים כואב, הדורש פעולה נחרצת. אין דרך אחרת", כתב טוסק ברשת X.

בתגובה להודעה על השעיית נשיא בין הדין לחוקה, יצאו עשרות מתומכי מפלגת "חוק וצדק" אל בית המשפט לחוקה וניסו לפרוץ פנימה. תמונות מהכניסה לבית המשפט הראו את אחד המפגינים מנסה לפרוץ בכוח את שער הכניסה, כאשר נשיא בית הדין לחוקה עומד על ידו. עשרות שוטרים הוזעקו לבית המשפט החוקתי וניסו למנוע מהמפגינים לפרוץ פנימה.

בתגובה למשבר, הודיע נשיא פולין, קרול נברוצקי, שהיה במהלך טיסה לביקור בסנגל, כי הוא הורה לטייס לחזור על עקבותיו ולחזור לפולין. "ברגע כזה, על הנשיא להיות בפולין. אני מקצר את הטיסה שלי לסנגל. אני חוזר", כתב נברוצקי ברשת החברתית X. לאחר הנחיתה, הגיע נברוצקי בעצמו לבית המשפט לחוקה, ובצילומים ששודרו ברשתות החברתיות הוא נראה מתעמת פיזית עם אנשי אבטחה ושופטים אחרים, בניסיון להיכנס אל בניין בית המשפט.

בהצהרה שהוקראה בשמו מחוץ לבית המשפט בשעה 5 בבוקר ביום שבת, מתח נברוצקי ביקורת על מה שכינה "הפרה של הסדר החוקתי בפולין, ותפיסתו של גוף חוקתי בכוח". הוא גם קרא לכוחות הביטחון לפנות את המקום.