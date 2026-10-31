שלושה ימים לפני בחירות האמצע בארצות הברית, סקר חדש חושף את עומק חוסר האמון של הציבור האמריקאי בנבחריו. לצד החשש מיוקר המחיה, אזרחים רבים סבורים כי הפוליטיקאים דואגים לאינטרסים הכלכליים של עצמם ושל תורמיהם יותר מאשר לרווחת הציבור.

הסקר, שערך מכון מחקרי דעת הקהל "האריס" עבור העיתון הבריטי "גרדיאן", מצא כי כמעט תשעה מכל עשרה אמריקאים רואים בשחיתות הממשלתית בעיה משמעותית. החשש המרכזי שהביעו הנשאלים נוגע לנבחרי ציבור המעדיפים את האינטרסים הכספיים האישיים שלהם או של תורמיהם על פני האינטרסים של האזרחים.

נתון בולט נוסף בסקר מצביע על כך ש־76% מהמשיבים מסכימים עם הטענה שלפיה נבחרי הציבור עסוקים יותר בהעשרת עצמם מאשר בשיפור המצב הכלכלי של האמריקאים.

למרות הביקורת החריפה על השלטון, יוקר המחיה נותר הנושא המרכזי שמעסיק את הציבור לקראת ההצבעה ביום שלישי. 36% מהנשאלים הציבו אותו בראש סדר העדיפויות שלהם, בפער ניכר מכל נושא אחר.

השחיתות הממשלתית דורגה במקום השני, כאשר 12% מהמשיבים הגדירו אותה כנושא החשוב ביותר עבורם. אחריה ניצבת סוגיית ההגירה לארצות הברית, עם 9%, ומערכת הבריאות האמריקאית, עם 7%.

נושאים נוספים שהוזכרו בסקר כוללים את סוגיית ההפלות, הפשיעה והביטחון, וכן חששות מהשפעתה של הבינה המלאכותית.

הסקר בחן גם איזו משתי המפלגות הגדולות נתפסת בעיני הציבור כנגועה יותר בשחיתות. 40% מהנשאלים סברו כי הבעיה חמורה יותר בקרב בכירי המפלגה הרפובליקנית, לעומת 21% שהצביעו דווקא על המפלגה הדמוקרטית.

עם זאת, כמעט שליש מהנשאלים, 32%, טענו כי השחיתות הממשלתית קיימת במידה דומה בשתי המפלגות.

מנכ"ל מכון האריס למחקרי דעת קהל, ג'ון גרזמה, אמר כי ממצאי הסקר מצביעים על עלייה בחשיבות שמייחסים האמריקאים לסוגיית השחיתות השלטונית. "השחיתות השלטונית זינקה והפכה לסוגיה השנייה בחשיבותה בבחירות האמצע, מיד לאחר יוקר המחיה", אמר גרזמה.

לדבריו, חוסר האמון בנבחרי הציבור קשור גם לתחושות הציבור ביחס למצבו הכלכלי. "האמריקאים חשים תסכול עמוק כלפי מנהיגים הנתפסים כעת כמי שאחראים למצוקתם הכלכלית הגוברת, וכמי שמפיקים ממנה רווח אישי", הוסיף.