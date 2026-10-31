מור שמלי, אשתו של אלון שמלי שנרצח לנגד עיניה בפיגוע הירי במצרים ב-8 באוקטובר 2023, הלכה לעולמה בגיל 35 אחרי יותר משלוש שנים של ייסורים.

הוריה, אילן ושושי כהן, אמרו כי "אנחנו לא מעכלים, ומבקשים לשמור על פרטיותנו. מאז האסון במצרים והטראומה שעברה, היא הייתה חיה-מתה. בעלה נרצח לידה והיא לא יצאה מזה, הנפש שלה נרצחה שם במצרים והיום היא פשוט נפטרה בטרם עת".

"מור נרצחה יחד עם אלון במצרים, היא המשיכה לחיות אבל לא הייתה מסוגלת לשאת את הכאב והאובדן של בעלה אלון", אמרו ההורים. "לא היה לה רצון לחיות. פשוט חיה-מתה, עד היום שהיא כבר לא איתנו".

"הכאב בלתי נסבל, לא תאמינו כמה דמעות יכולים לייצר הלב והעיניים", כתבה בינואר. "אני לא חיה ולא לגמרי מתה, מתקיימת כאילו מרחפת מעל החיים. כאן אבל לא כאן. החיים שלי הסתיימו שם במצרים ב-8 באוקטובר 2023 כשרצחו אותנו, הכדור שפגע בלב של אלון ובלב שלי".

"הכאב שלי לא נגמר בירייה, הוא התחיל ממנה ונמשך עוד שנתיים. ניצלתי את הזמן הזה לנסות להשיג צדק מינימלי אבל לא הצלחתי. המדינה שלנו נכשלה בזה. מה שכן אני מקווה הצלחנו במעט, זה שיכירו אותך, לתת לך את הכבוד המגיע לך. נגעת בכל כך הרבה אנשים בחייך, וכעת גם במותך. אתה לא תישכח כי היית ועודך מלאך אמיתי ויש לכולם מה ללמוד ממך. אני מצטערת אם עשינו דברים ראוותניים כשאתה כל הווייתך היא צניעות. אך כל הנצחה וכל מטרה היו עם ערך שקשור בך. תרומה לסביבה, אנשים, ספורט ולב".

היא ביקשה להתנצל בפני סובביה: "סליחה מכולם שהשנתיים האלה אני לא אני, תודה למשפחה המושלמת שלי ושל אלון שתמיד הייתם לצידי ותמכתם ואהבתם גם כשהדפתי. זכיתי בהורים הכי מדהימים שיש. כל הישג שלי הוא בזכותכם. תודה אחיות אהובות שלי שקד ואגם, תודה למשפחה של אלון שתמיד גרמו לי להרגיש שאני בת ואחות, תודה שהבאתם את אלון לעולם והפכתם אותו למי שהוא, בזכותכם זכיתי בבעל, בחבר, הכי טוב שאפשר לחלום עליו.

"סליחה שאני פוגעת בכולם, שהסבל עובר אליכם, אין מילה שתביע את הסליחה שלי. הלוואי שתצליחו להבין ולסלוח. מאחלת לכם שכל יום בחיים שלכם יהיה כמו החיים של אלון ושלי יחד (מלאי אהבה ואושר). סליחה מכל שאר המשפחה, מהחברות, סליחה שאי אפשר להיפרד כמו שצריך. תודה על מי שהייתם עבורי. בבקשה נסו לזכור אותי כמו שהייתי לפני היום הנורא. ואל תשמרו כעס בלב. עכשיו אני לא סובלת. עכשיו אני שמחה, שלמה".

"תודה על 32 שנים מדהימות (34-2) שבהן הספקתי להגשים את כל החלומות שלי. הספקתי הכל. I did it my way".

דוד של מור, נחום ישראלי, כתב היום: "כבר שלוש שנים שאת אינך. אינך שקטה, אינך נוכחת, אינך עצמך. עכשיו - שקט לך. מתת כבר אז לפני שלוש שנים! כשהכדור ההוא פילח את לבו של אלון אהובך, הוא פילח גם את שלך. אבל עכשיו שקט לך. גם בלב של כולנו נפער סדק ענק לפני שלוש שנים וכעת הוא גדל, התרחב והתעצם. אבל לפחות עכשיו שקט לך. אנחנו נותרנו כאן כדי ללקק את הפצעים, לאחות את השברים, לשמור על החיים. והלוואי ולפחות עכשיו שקט לך. תני לנו סימן, שנדע, עכשיו שקט לך? מור שמלי, אחיינתי האהובה".

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