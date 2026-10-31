"תעשו את הבלתי אפשרי למען עם ישראל". במילים האלה פנה חתן פרס ישראל, הזמר והשחקן יהורם גאון, לראשי המפלגות הגדולות, וקרא להם להניח בצד את ההתחייבויות הפוליטיות ולפעול יחד למען אזרחי המדינה. יומיים לאחר הבחירות לכנסת ה־26, גאון הזהיר מפני האפשרות של מערכת בחירות נוספת והבהיר כי בעיניו הגיע הזמן להתגבר על המחלוקות.

בריאיון ברשת ב' פנה גאון ישירות לבנימין נתניהו, לנפתלי בנט ולגדי איזנקוט, וביקש מהם לעשות צעד שלדבריו טרם נעשה במערכת הפוליטית.

"פניתי לשלושה אנשים שהם לוחמים בעברם וחיפשו כל הזמן את הניצחון", סיפר גאון, בהתייחסו למאמר שפרסם ב"ידיעות אחרונות". "הנה זאת הדרך, זאת מערכה שאם השלושה יתחברו - שלושתם נושאים את שמות בני יעקב: בנימין, גד ונפתלי - שיעשו משהו שלא נעשה אף פעם, שיישמעו לחוכמת ההמונים שאמרה להם: 'אנחנו מבקשים מכם להיות ביחד'".

גאון, שהדגיש את הרקע הצבאי המשותף לשלושת האישים, הציג את האפשרות לשיתוף פעולה ביניהם כמשימה שלשמה ראוי להתגבר גם על התחייבויות שניתנו במהלך מערכת הבחירות.

הוא הזהיר כי חזרה לקלפיות אינה יכולה להיות פתרון מובן מאליו למבוי הסתום הפוליטי, והזכיר כי למערכת בחירות נוספת יש גם מחיר כלכלי שהציבור כולו נדרש לשלם.

"להגיד עכשיו: 'טוב, בסדר, אז נעשה עוד פעם בחירות' - עוד פעם בחירות זה טירוף הדעת", אמר. "זה לא בחינם, וזה יעלה בכיסו של כל אחד מאיתנו".

בהמשך דבריו הפנה גאון את תשומת הלב אל אזרחי המדינה, וקרא לנבחרי הציבור להקשיב לתוצאות הבחירות ולפעול מתוך אחריות כלפיהם. "צריך להתעשת ולהישמע לקולו של הציבור, ולעשות את הבלתי אפשרי למען עם ישראל", אמר. "הארץ הזאת, צריך להתחיל לחשוב גם עליה ועל תושביה".

לקריאה הצטרפה גם השחקנית והזמרת משי קלינשטיין, שהתראיינה לצד גאון לרגל צאת סרטם המשותף, "הסתברות לאהבה". קלינשטיין הדגישה כי גם לנוכח הקושי הפוליטי יש לשמור על תקווה ולהתחשב ברצונם של כלל המצביעים. "אנחנו עדיין חייבים לשמור על אופטימיות", אמרה. "העם אמר את דברו, ואנחנו בכל זאת מדינה דמוקרטית וחייבים להתחשב בכל הקולות".

בהתייחסה להצהרות ראשי המפלגות שלא ישבו אלה עם אלה, הוסיפה: "למרות שהם הבטיחו לא לשבת ביחד, אני חושבת שזאת האופציה היחידה כדי שהקול של כולם יישמע".