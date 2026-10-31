שבוע בלבד לאחר ההיתקלות בצומת יהודה: צה"ל הרס את בתיהם של שני המחבלים שחוסלו דובר צה"ל כוחות צה"ל והנדסה מיחידת יהל"ם בפיקוד חטיבת יהודה ואוגדה 98 הרסו את בתיהם של שני המחבלים מההיתקלות בצומת יהודה בה נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל ונפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח קל בסוף השבוע שעבר. שני המחבלים חוסלו לאחר חילופי אש עם כוחות הביטחון. ההריסה בוצעה שבוע בלבד לאחר ההיתקלות, פרק זמן תקדימי להריסת בתי מחבלים. בנוסף לכך, בפעילות מבצעית במרחב, הרסו ביום חמישי לוחמי צה"ל שלוש אנדרטאות של מחבלים המשויכים לפיגועים ומסיתים לטרור. מדובר צה"ל נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה והתקפיות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון".

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