יש רופאים שמקדישים את חייהם לטיפול בחולים, ויש מי שנושאים את השליחות הרפואית גם אל המקומות המורכבים והמסוכנים ביותר, הרחק מחדרי הניתוח וממסדרונות בתי החולים.

פרופ' עופר מרין, מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק ומפקד בית חולים השדה של צה"ל, הקדיש עשרות שנים לשילוב בין שני העולמות הללו. כעת זוכה פועלו להכרה מיוחדת: פרס מפעל חיים מטעם קצין הרפואה הראשי.

הפרס הוענק לפרופ' מרין בטקס חגיגי במפקדת חיל הרפואה, מידיו של קצין הרפואה הראשי, תת־אלוף ד"ר זיוון אביעד בר, כהוקרה על מצוינות רפואית, מנהיגות ומחויבות ארוכת שנים להצלת חיי אדם.

במרכז הרפואי שערי צדק קיבלו את הבשורה בגאווה ובהתרגשות, ובירכו את המנכ"ל על ההוקרה המיוחדת, המשקפת את עשייתו כרופא, כמנהל וכמפקד. בנימוקים להענקת הפרס תואר מרין כאדם שפעילותו חורגת הרבה מעבר לתפקידים הרשמיים שמילא לאורך השנים. "פרופ' מרין הוא מהאנשים שהעשייה שלהם חורגת הרבה מעבר לכל הגדרת תפקיד", נכתב בנימוקי ההענקה. "לאורך עשרות שנים הוא משלב בין מצוינות ברפואה, מנהיגות צבאית ואזרחית ומחויבות עמוקה ואצילית לחיי אדם".

עוד הודגשה יכולתו לשלב בין האחריות הרפואית לבין תפקידו כמפקד, גם ברגעים שבהם נדרשות החלטות מורכבות. "ייחודו טמון ביכולת לחבר בין הידע והניסיון של הרופא לבין הנחישות והאחריות של המפקד לראות את התמונה הרחבה, לקבל החלטות בתנאי אי־ודאות ולשים תמיד את האדם והצלת החיים במרכז", נכתב.

דרכו של פרופ' מרין בחיל הרפואה החלה בתפקיד קצין ארגון רפואה. לאורך השנים התקדם בשורת תפקידים, וב־20 השנים האחרונות שימש מפקד יחידת הרפואה המטכ"לית, המוכרת כבית חולים השדה של צה"ל.

במסגרת פעילותו הצבאית הוביל מרין את הניהול הרפואי של משלחות סיוע הומניטריות שיצאו לאזורי אסון ברחבי העולם. בין המדינות שבהן פעל נמנות יפן, הפיליפינים, האיטי, טורקיה ונפאל.

במשלחות הללו נדרשו הצוותים הרפואיים לפעול בתנאי שטח מורכבים, הרחק מהתשתיות המוכרות של בתי החולים. פעילותו של מרין התמקדה בהובלת המענה הרפואי ובהפעלת הצוותים שנשלחו לסייע לאוכלוסיות שנפגעו. אחד ההישגים הבולטים בתקופת פיקודו היה ההכרה הבינלאומית שקיבל בית חולים השדה של צה"ל מארגון הבריאות העולמי. בית החולים הוכר כצוות חירום רפואי בדרגת EMT-3, הדרגה הגבוהה ביותר בסיווג הארגון.

גם לאחר שקיבל על עצמו את ניהול המרכז הרפואי שערי צדק, המשיך מרין לתרום מניסיונו לחיל הרפואה ולמערכת הבריאות. לצד האחריות לניהול בית החולים, הוא מוסיף להתנדב ולסייע לצה"ל בתחומי מומחיותו.

מאז מתקפת 7 באוקטובר היה מרין מעורב במשימות רפואיות נוספות. בין היתר הוביל את הפעלת המתקן הרפואי בגבול סוריה, ושימש חבר בוועדה להערכת מצבם הרפואי של החטופים והנעדרים.

במרכז הרפואי שערי צדק ציינו כי תרומתו של מרין אינה מסתכמת בפעילותו בשטח או בניהול מערכות רפואיות. לאורך השנים עסק גם בהכשרת דורות של רופאים ומפקדים, ובהעברת הידע והניסיון שצבר לאנשי מקצוע ולמנהיגים במערכת הבריאות ובחיל הרפואה.

לדברי המרכז הרפואי, מרין ממשיך לשמש כתובת מקצועית ואנושית עבור מפקדי החיל ואנשי מערכת הבריאות. בהודעת הברכה שפרסם שערי צדק הודגש כי מפעל חייו של מרין מבטא את הערכים שעליהם מבקש המרכז הרפואי לבסס את פעילותו: מקצוענות ללא פשרות, אומץ, חדשנות ומחויבות עמוקה להצלת חיים. את ההודעה חתמו אנשי המרכז הרפואי במסר אישי למנכ"ל שלהם: "פרופ' מרין, כל משפחת שערי צדק גאה בך ומצדיעה לך!"