נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מתעמת עם התקשורת, והפעם במתקפה אישית חריפה נגד כתב סוכנות הידיעות רויטרס, שהעז לשאול אותו אם ביטול השתתפותו בעצרת בחירות קשור לעייפות מנסיעות.

טראמפ לא הסתפק בהכחשת הדברים, אלא תקף את העיתונאי על מראהו החיצוני, כינה אותו "אדם חולה" ובהמשך אף פרסם את תמונתו ברשת החברתית שלו.

התקרית התרחשה ביום חמישי, לאחר שטראמפ שב מביקור בדרום קרוליינה. כתב רויטרס שאל את הנשיא מדוע ביטל את השתתפותו בעצרת תמיכה בסנאטור הרפובליקני רוג'ר מרשל, שהייתה אמורה להתקיים בשבת במדינת קנזס.

במהלך חילופי הדברים נשאל טראמפ על מצבו הבריאותי והשיב כי הוא חש בטוב. בהמשך ביקש הכתב לדעת אם ההחלטה שלא להגיע לקנזס נבעה מעייפות בעקבות נסיעותיו.

השאלה עוררה את זעמו של הנשיא, שהשיב במתקפה מילולית חריפה. "אתה חולה שאתה שואל שאלה כזאת. אתה אדם חולה. רויטרס נוראים", אמר טראמפ.

על פי דיווחים בכלי תקשורת בעולם, הנשיא המשיך ותקף גם את מראהו החיצוני של העיתונאי. "אתה דוחה. תיכנס לכושר. אתה נראה נורא", אמר לו.

העימות לא הסתיים בחילופי הדברים בין השניים. היום (שבת), יומיים לאחר התקרית, פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social, תמונה של כתב רויטרס, ולצידה הכיתוב: "כתב רויטרס (אחד הגרועים ביותר!)".