המחאה נגד ישראלים ומוסדות יהודיים בתאילנד מחריפה, ובאי התיירות פוקט נערכים היום (שבת) להפגנה גדולה נגד הנוכחות הישראלית ונגד פעילות בתי חב"ד במדינה. מארגני המחאה, המשתייכים לכ-20 ארגונים מקומיים וארציים, קוראים לרשויות לפעול נגד מוסדות חב"ד ועסקים המזוהים עם ישראלים, תוך השמעת התבטאויות חריפות נגד הקהילה היהודית.

ההפגנה תוכננה להתקיים בפארק סאפן הין בעיר פוקט, בין השעות 16:00 ל-22:00 לפי השעון המקומי, תחת הסיסמה "מחזירים לעצמנו את תאילנד". בין המשתתפים והדוברים שהוזמנו לאירוע נמנים פעילים לאומניים בולטים, ובהם סונדהי לימתונגקול, ממנהיגי המחאה הפוליטית במדינה בעבר.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, מנהיגי המחאה החריפו בימים האחרונים את התבטאויותיהם נגד ישראל וחב"ד. סאיצ'ול נוצ'ט, העומד בראש ארגון להגנה על אדמות פוקט, קרא לסלק מהמדינה גורמים הקשורים לחב"ד ולפעול נגד מה שהגדיר כרשת ישראלית הפועלת בתאילנד.

פעיל נוסף, אקראוואט קרייסיסומבט, המוכר בכינוי טאה אצ'יווה, הצהיר לקראת ההפגנה כי אינו חושש מישראל והבהיר שבכוונתו להגיע לפוקט כדי להביע את התנגדותו לנוכחות הישראלית.

המחאה הנוכחית אינה אירוע בודד. בחודש ספטמבר התקיימה הפגנה סמוך לבית חב"ד בפטונג שבפוקט, שבה נשאו המשתתפים שלטים נגד ישראל וקראו קריאות תמיכה בפלסטינים. בין השלטים שהונפו נראו גם קריאות להרחיק ישראלים מהאי.

בעקבות החשש מהסלמה ומפגיעה בביטחון המשתתפים, בוטלה סעודת ראש השנה גדולה שתוכננה להתקיים בפוקט בהשתתפות מאות ישראלים. על פי הדיווחים, ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה של גורמי ביטחון ישראליים.

לצד המחאה ברחובות, הרשויות בתאילנד בוחנות טענות נגד פעילותם של מוסדות חב"ד במדינה. מארגני ההפגנות טוענים כי גורמים הקשורים למוסדות היהודיים מעורבים בפעילות עסקית בלתי חוקית ובהחזקת נכסים בניגוד לחוקי המדינה. עם זאת, בדיקות שערכו הרשויות בפוקט לא העלו עד כה ראיות המבססות את ההאשמות הרחבות נגד חב"ד.

בבדיקה מקומית שנערכה בספטמבר נמצאו ליקויים הנוגעים לשימוש בחלקים ממבנה בית חב"ד ולתוספת בנייה שלא אושרה, אולם לא נמצאו חריגות בעסקאות הכספיות שנבדקו באותה עת. בדיקות נוספות נמשכות.

ההתפתחויות מעוררות דאגה בקרב הקהילה היהודית ובקרב ישראלים המבקרים בתאילנד, הנחשבת לאחד מיעדי התיירות הפופולריים ביותר בקרב מטיילים ישראלים. בתי חב"ד במדינה משמשים במשך שנים מוקד לפעילות דתית, לסעודות שבת וחג ולסיוע למטיילים יהודים מכל העולם.

במקביל למחאה נגד ישראל וחב"ד, הודיעה ממשלת תאילנד על צעד חריג נגד אחד הרבנים הבכירים במדינה. ראש הממשלה ושר הפנים, אנוטין צ'רנוויראקול, חתם ביום רביעי על צו השולל את אזרחותו התאילנדית של הרב יוסף חיים קנטור, העומד בראש רשת בתי חב"ד במדינה.

הרב קנטור, המתגורר בתאילנד מאז שנת 1993, קיבל אזרחות תאילנדית בשנת 2013. לטענת הרשויות, לאחר שהתאזרח המשיך להשתמש באזרחותו האמריקנית ב-16 נסיעות לאוסטרליה, בניגוד לתנאים שעליהם התחייב בעת קבלת האזרחות.

סגן שר הפנים התאילנדי הודיע כי הרשויות בודקות גם 19 חברות הקשורות לרב, לצד נכסי מקרקעין שבבעלותו ומעמד האזרחות של בני משפחתו. לדבריו, אם יתגלו הפרות חוק, הרשויות עשויות לפעול להקפאת נכסים, להחרמתם ואף למכירה כפויה של קרקעות.

חשוב להדגיש כי החקירות הנוגעות לחברות ולנכסים עדיין מתנהלות, ולא דווח על הגשת אישומים פליליים נגד הרב במסגרתן. שלילת האזרחות מבוססת על השימוש באזרחות האמריקנית לאחר ההתאזרחות בתאילנד, ולא על הרשעה בעבירות הקשורות לפעילות חב"ד.

בחב"ד הביעו צער על ההחלטה והודיעו כי הם פועלים נגדה באמצעים משפטיים. עוד הבהירו כי בתי חב"ד ברחבי תאילנד ממשיכים בפעילותם הרגילה.

ההסלמה במחאה, לצד הצעדים שנוקטות הרשויות נגד גורמים הקשורים לחב"ד, מציבה את הקהילה היהודית בתאילנד בפני מציאות מורכבת. בשעה שמנהיגי המחאה דורשים להרחיק מהמדינה את הנוכחות הישראלית, מוסדות חב"ד ממשיכים להעניק שירותים דתיים וקהילתיים לאלפי יהודים וישראלים המבקרים במדינה מדי שנה.