לא "ברית המשרתים" - ברית הקיצונים: השמאל מעתיק את הטעות של אירופה | החזית הדרומית

נוה דרומי תקפה בטור וידאו ב-i24NEWS את בנט ואיזנקוט, בטענה כי המאבק נגד הימין מוביל את אנשי האופוזיציה לחבירה פוליטית עם גורמים שעמדותיהם מנוגדות לערכיה של מדינת ישראל.

דרומי דחתה את הכינוי "ברית המשרתים", וטענה כי מדובר למעשה ב"ברית הקיצונים", שמטרתה המרכזית היא הפלת הימין.

את דבריה פתחה בהשוואה בין המתרחש בישראל לתהליכים פוליטיים וחברתיים באירופה. "במשך שנים אנחנו אומרים שישראל נלחמת את מלחמתו של העולם המערבי כולו", אמרה. לדבריה, המאבק הישראלי הוא חלק מעימות רחב יותר בין העולם החופשי לבין האסלאם הרדיקלי, שלטענתה מאיים על הערכים הליברליים במערב.

דרומי התייחסה לברית שלדבריה נוצרה באירופה בין חוגי שמאל פרוגרסיביים לבין גורמים אסלאמיסטיים. "הסתכלנו על אירופה בזלזול, איך האנשים כביכול הכי נאורים וליברליים שם מצאו עצמם בברית הזויה עם האסלאם הרדיקלי", אמרה.

לטענתה, השמאל הפרוגרסיבי אימץ דווקא את הגורמים המוסלמיים הקיצוניים ביותר מתוך תפיסה שלפיה הם מיעוט מדוכא הזקוק להגנה. לדבריה, למרות הפערים האידיאולוגיים העמוקים ביניהם, הצדדים מצאו אויב משותף בדמותה של ישראל.

אלא שלדברי דרומי, התופעה שעד כה זוהתה עם אירופה הגיעה גם לפוליטיקה הישראלית, דווקא לאחר מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר. היא מתחה ביקורת על בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערכת הפוליטית, שלטענתה מוכנים לשתף פעולה עם גורמים המזוהים בעיניה עם האסלאם הרדיקלי.

דרומי טענה כי בעבר השמאל הישראלי היה מצדיק שיתופי פעולה מסוכנים באמצעות השאיפה להסכם שלום. "השמאל של פעם היה כורת ברית אימים כזו בשביל שלום מדומיין", אמרה, והזכירה בהקשר זה מסירת שטחים והעברת כלי נשק במסגרת מהלכים מדיניים.

אולם לטענתה, הפעם המניע שונה לחלוטין. "למה הוא כורת ברית כזו עכשיו? כי יש ציבור אחד שהוא הכי מסוכן. הימנים. הם מבחינת איזנקוט ובנט האויב האמיתי של מדינת היהודים".

בהמשך התייחסה דרומי לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עם אחמד טיבי ומנסור עבאס, וטענה כי מבחינת אנשי האופוזיציה, ההתנגדות לימין גוברת על הפערים האידיאולוגיים עם השותפים האפשריים.

דרומי תקפה גם את השימוש במונח "ברית המשרתים", שנועד להדגיש את השירות הצבאי ואת התרומה למדינה כבסיס לשותפות פוליטית. לדבריה, לא אלה השיקולים שמנחים את מהלכי האופוזיציה.

"לא השירות בצה"ל ולא התרומה למדינה", אמרה בהתייחסה למה שהיא רואה כמניע המרכזי של הברית, והבהירה כי לשיטתה האינטרס החשוב ביותר מבחינת האופוזיציה הוא הפלת הימין, ובראשו נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר.

את הטור חתמה בביקורת על הניסיון לאמץ בישראל את מה שהיא רואה כברית הפוליטית שנוצרה באירופה: "זוהי לא ברית המשרתים, זוהי ברית הקיצונים. ולאירופה זה עובד מצוין. למה שלא ננסה את זה גם?".