לא עוצרת. שלושה שבועות בלבד עברו מאז זכתה הג'ודוקא הישראלית רז הרשקו במדליית הארד באליפות העולם בג'ודו, והערב (מוצאי שבת) הוסיפה מדליה נוספת עבורה ועבור ישראל.

היה זה כשהרשקו בת ה-28 הפסידה בגמר תחרות גראנד סלאם אבו דאבי שבאמירויות, ליריבתה הקרואטית הלנה ווקוביץ' המדורגת במקום השישי בעולם.

הרשקו, שהגיעה גם באולימפיאדת פריז למקום השני, הייתה קרובה הפעם לזכות במדליית הזהב, אך נכנעה בעונשים בקרב על התואר וסיימה במקום השני והמכובד.

הרשקו מדורגת ראשונה בעולם במשקל מעל 78 ק"ג ובמהלך התחרות הנוכחית באבו דאבי שבאמירויות, ניצחה פעמיים בזכות עונשים כשעשתה זאת על יריבה ברזילאית ובחצי הגמר על יריבה איטלקית.

לצערה, בגמר הייתה זו היא עצמה שהפסידה בשל עונשים ועל אף כל זאת, עם מדליה נוספת השנה ופעם 33 מתוך 38 תחרויות שהיא מסיימת על הפודיום, הרשקו היא ללא ספק הספורטאית ההישגית הישראלית הטובה ביותר בשנים האחרונות.