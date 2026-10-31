אמת או סקר? המספרים של האולפנים התנפצו מול תוצאות האמת של הבחירות

תחזיות שהציגו התרסקות של הליכוד ל־17-18 מנדטים, אך התבדו עם פרסום תוצאות האמת בקלפיות, עומדות במוקד כתבה מיוחדת של i24NEWS, המותחת ביקורת על מכוני הסקרים וערוצי הטלוויזיה ובוחנת את האופן שבו מוצגת דעת הקהל בישראל.

הכתבה מעלה שאלות לא רק בנוגע לאמינות התחזיות ולחלוקת המנדטים בכנסת, אלא גם באשר להשפעת הסקרים על השיח הציבורי. בין היתר נבחן האופן שבו הוצגו עמדות הציבור בסוגיות שנויות במחלוקת, ובהן הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הרפורמה המשפטית והעסקאות לשחרור החטופים.

אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בכתבה היא השפעת ניסוח השאלות על תוצאות הסקרים. האם הנתונים משקפים את עמדות הציבור במלואן, או שהתשובות המתקבלות מושפעות מהאופן שבו נשאלות השאלות ומהאפשרויות המוצגות למשיבים?

צוריאל שרון, מנכ"ל מכון הסקרים "דיירקט פולס" והסוקר של i24NEWS, התייחס לסוגיה והדגיש את חשיבות ניסוח השאלות. "בסקרים מאוד מאוד משנה איך אתה מנסח את השאלה ואיך אתה מציג אותה לציבור", הסביר.

כדוגמה הצביע שרון על הסקרים שעסקו בעסקאות לשחרור החטופים, והבהיר כי קיים הבדל מהותי בין השאלה אם הציבור מעוניין בהשבתם לבין השאלה איזה מחיר הוא מוכן לשלם במסגרת עסקה.

"בשאלת החטופים ראינו את זה, כי כששאלו את הישראלים 'האם אתם רוצים את החטופים בבית?', 90% היו משיבים שכן, אבל שאלת המחיר זה משהו שלא הוצג".