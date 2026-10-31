יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הצהיר הערב כי בכוונתו לפעול באופן מיידי למימוש הרוב הפרלמנטרי ולהקמת ממשלה ציונית וממלכתית, שתישען על הסכמה לאומית רחבה ככל האפשר.

בדבריו הציג את סדר העדיפויות שבכוונתו לקדם ואת התנאים שיציב בפני שותפים אפשריים להקמת הממשלה.

"בכוונתי לפעול למימוש הרוב הפרלמנטרי המובהק באופן מיידי, לטובת כלל אזרחי ישראל", הצהיר איזנקוט. לדבריו, בין הצעדים שיקדם נמצאים הקמת ועדת חקירה ממלכתית, חובת שירות לכלל האזרחים, הגדלת מספר המשרתים בצה"ל וחיזוק מערך השירות, לצד תגמול והוקרה למשרתים וביטול מה שכינה "חוקי ההפיכה המשטרית".

איזנקוט התייחס גם למערכת היחסים בין הכנסת לממשלה והדגיש: "אל תתנו לאף אחד להטעות אתכם: במדינת ישראל הכנסת היא שנותנת את אמונה בממשלה, ולא להפך".

בהמשך דבריו התייחס איזנקוט למטרות שהציב במהלך מערכת הבחירות. "במהלך קמפיין הבחירות הצבתי מטרה להקים ממשלה ציונית ממלכתית עם הסכמה לאומית רחבה ככל האפשר, שתביא לריפוי ושינוי יסודי בכיוון אליו ישראל הולכת", אמר.

איזנקוט הציג ארבעה עקרונות שלדבריו יהוו בסיס לשותפות בממשלה העתידית. הראשון הוא הכרה בישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ושוויונית; השני הוא מחויבות לערכי מגילת העצמאות; השלישי הוא חובת שירות לכלל אזרחי ישראל, במסגרת צבאית, לאומית או אזרחית; והרביעי הוא הכרה בחמאס כארגון טרור ובחובה להשמיד את כוחו הצבאי והשלטוני ברצועת עזה.

לדבריו, עקרונות אלה יהיו הבסיס להרחבת השותפות הפוליטית ולהקמת ממשלה שתפעל לשינוי הכיוון שבו צועדת מדינת ישראל.

"על בסיס עקרונות אלו, בכוונתי להקים ממשלה ציונית וממלכתית, רחבה ככל האפשר", אמר איזנקוט. הוא הוסיף כי יפעל בתיאום עם שותפיו להרחבת השותפות, במטרה לממש את רצון הבוחרים ולשפר באופן מיידי את מצבה הפנימי והבינלאומי של ישראל.

לקראת סיום דבריו הבהיר איזנקוט כי האפשרות להצטרף לממשלה אינה מוגבלת לשותפים פוליטיים מסוימים, וכי כל חבר כנסת שיסכים לעקרונות שהציג יוכל להיות שותף להקמתה. "כל חבר כנסת שמוכן לחתום על עקרונות אלו, הוא שותף אפשרי בדרך לכינון ממשלה חדשה וטובה לישראל", הצהיר.

איזנקוט חתם את דבריו בהדגשת נכונותו להרחיב את בסיס התמיכה בממשלה העתידית: "דלת הממשלה שנקים תהיה פתוחה לכל נבחר ציבור שמקבל את העקרונות הללו ונכון להתעלות לגודל השעה".