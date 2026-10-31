קולות הקשר של מח״ט יהודה, אלוף-משנה דותן מלול

שמונה ימים לאחר ההיתקלות הקטלנית בצומת יהודה, שבה נפלו שני לוחמי צה"ל, שבו הכוחות לפעול בלב חברון. הפעם הייתה המשימה הריסת בתיהם של שני המחבלים שחוסלו באותו קרב.

כוחות צה"ל ולוחמי ההנדסה של יחידת יהל"ם, בפיקוד חטיבת יהודה ואוגדה 98, פעלו ביום שישי בעיר והשלימו את הריסת הבתים, בתום שמונה ימי פעילות מבצעית בגזרה.

הפעילות מגיעה בעקבות ההיתקלות שאירעה בסוף השבוע שעבר בצומת יהודה. במהלך חילופי האש עם שני המחבלים נפלו סמל-ראשון רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. שני המחבלים חוסלו במהלך הקרב.

מפקד חטיבת יהודה, אלוף-משנה דותן מלול, התייחס להריסת הבתים והדגיש את המשך הפעילות נגד הטרור בגזרה. "ערב שבת, ואחרי שמונה ימים של מבצע, אנחנו משמידים את בתי המחבלים הארורים שניסו לפגוע בתושבי הגזרה ונתקלו בלוחמי צה"ל הגיבורים", אמר מלול. "אנחנו כאן בלב העיר חברון, מוכנים וערוכים לכל משימה. חטיבת יהודה תמשיך לעמוד על המשמר בכל זמן ולא תאפשר לטרור ולחמאס להרים ראש".

מאחורי הפעילות המבצעית עומד גם זיכרון הקרב שבו נפלו שני הלוחמים. עבור גדוד ארי מחטיבת החילוץ, שלוחמיו השתתפו בהיתקלות בצומת יהודה, הריסת בתי המחבלים מתבצעת שבוע בלבד לאחר שאיבד הגדוד שניים מלוחמיו.

מפקד הגדוד, סגן-אלוף ל', בחר להתמקד בדבריו בלוחמים שנפלו ובמשימה שביצעו ברגעי ההיתקלות. "לפני שבוע, בקרב היתקלות מול מחבלים בצומת יהודה, לחמו לוחמי גדוד ארי מחטיבת החילוץ בהגנה על אזרחי מדינת ישראל", אמר. "במהלך הקרב נפלו שני גיבורים, סמל-ראשון רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל. נמשיך לפעול לאורם ולזכרם".

הריסת בתי המחבלים הייתה חלק מפעילות רחבה יותר של כוחות צה"ל בחברון במהלך שמונת הימים האחרונים. גדוד 101 השתתף במבצע, שבמסגרתו פעלו הכוחות גם נגד סמלים המפארים מחבלים בעיר. יום לפני הריסת הבתים הרסו הלוחמים אנדרטאות שהאדירו מחבלים.

מפקד גדוד 101, סגן-אלוף ר', התייחס לרצף הפעולות ולמשמעות המבצעית של הפעילות. "גדוד 101 פעל בשמונת הימים האחרונים במבצע עצים בחברון. היום השמדנו את בתי המחבלים שניסו לפגוע באזרחי ישראל ונתקלו בלוחמי צה"ל הגיבורים שלנו", אמר.

"אתמול הרסנו אנדרטאות שמאדירות מחבלים ארורים", הוסיף המג"ד, ופנה ללוחמיו: "אני גאה בכם ובעשייה הבלתי פוסקת לשמור על ביטחון מדינת ישראל. עד הניצחון".