בגוש מתנגדי נתניהו בוחנים אפשרות לקיים בחירות ישירות לראשות הממשלה, בניסיון למצוא פתרון לפלונטר הפוליטי ולאפשר הקמת ממשלה גם ללא רוב של 61 חברי כנסת. כך דיווח העיתונאי מיכאל האוזר טוב ב"אולפן שישי".

על פי הדיווח, בכירים בגוש מאשרים כי האפשרות נמצאת על שולחן הדיונים, כחלק מבחינת הדרכים להקמת ממשלה שלא תהיה תלויה בתמיכת המפלגות הערביות.

הרעיון, המכונה בגוש השינוי "מודל נתניהו 2021", מבוסס על הצעה שקידם ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר הבחירות לכנסת בשנת 2021, שהסתיימו ללא הכרעה ברורה בין הגושים.

לפי המתווה שנבחן, הציבור יידרש לבחור ישירות את ראש הממשלה, והמועמד שיזכה יוכל להקים ממשלה באופן אוטומטי, ללא צורך בהשגת תמיכתם של 61 חברי כנסת.

המשמעות הפוליטית של המהלך היא אפשרות להקמת ממשלת מיעוט, גם במצב שבו אין לגוש המנצח רוב בכנסת. בגוש השינוי רואים באפשרות הזו דרך להתמודד עם כמה מהקשיים הפוליטיים במקביל: להימנע מהסתמכות על המפלגות הערביות לצורך הקמת הממשלה, למנוע הליכה למערכת בחירות נוספת ולא להידרש להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו.

למעשה, מדובר בבחינת שימוש במתווה שנתניהו עצמו ניסה לקדם בשנת 2021, אך הפעם מצד יריביו הפוליטיים. עם זאת, בשלב זה מדובר באחת החלופות שנבחנות בגוש השינוי בלבד. טרם התקבלה החלטה לקדם את המהלך, ולא ברור אם יתגבש סביבו הסכם פוליטי שיאפשר את מימושו.