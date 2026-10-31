עידן חביב באזכרה ערוץ 7

רגע מרגש נרשם ביום שישי בבוקר בבית העלמין במודיעין, במהלך האזכרה לסמ"ר עדי ליאון ז"ל, לוחם חטיבת גבעתי שנפל בתחילת התמרון הקרקעי ברצועת עזה.

הזמר עידן חביב הגיע לאזכרה ושר לזכרו של עדי, בביצוע שריגש את המשתתפים שהגיעו לחלוק כבוד ללוחם שנפל. ליאון ז"ל נהרג באסון הנמ"ר של חטיבת גבעתי, שאירע בימיו הראשונים של התמרון הקרקעי בעזה.

לאחר נפילתו גילתה המשפחה צוואה שכתב, "אני יוצא למלחמה הזאת בידיעה שאני לא בטוח חוזר, אבל אני מאמין בלב שלם במה שאני עושה. אין לנו ארץ אחרת ועכשיו תורי להגן עליה ולנקום את נקמתם של כל האזרחים והחיילים, התינוקות, הזקנים וכל הנשים שהיו פשוט חסרי אונים מול התופת של חמאס. זה החינוך שנתנו לי הורי, בזה אני מאמין. מקווה שתזכרו אותי".