יומיים לפני טבח 7 באוקטובר, ב-5 באוקטובר 2023, חתם מוחמד דף, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, על פקודת המבצע למתקפה נגד ישראל, בתום ישיבת מטה שנמשכה שש שעות. כך עולה ממסמכים שהציגה רשת אל-ג'זירה, במסגרת תוכנית התחקירים "רב הנסתר".

לפי המסמך שהציג הערוץ, שעת פתיחת המתקפה נקבעה ל-06:30 בבוקר, השעה שבה החלה מתקפת חמאס על יישובי הדרום. לצד המסמכים פרסמה הרשת תיעודי ארכיון נדירים של דף ושל בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, חלקם מתוך מנהרות ברצועת עזה וחלקם מישיבות שבהן נדונו ההכנות למתקפה.

באחד הסרטונים נראה דף צועד בתוך מנהרה כשהוא חובש כובע ומשוחח עם האנשים המלווים אותו. מדובר בתיעוד של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מתוך המנהרות במהלך המלחמה.

בתיעודים נוספים נראים בכירי הארגון מתכנסים לישיבות פיקוד מתחת לאדמה. באחד הקטעים הם נראים מברכים זה את זה, ובהמשך מתפללים יחד בתוך המנהרה.

בין המשתתפים שזוהו בתוכנית היו סגנו של דף, מרוואן עיסא, מוחמד סינוואר, עז א-דין אל-חדאד, ראאד סעד, אחמד רנדור וראפע סלאמה.

אחד התיעודים הבולטים ששודרו מציג את דף בחדר המבצעים של חמאס, כשהוא בוחן דגמים של טנקים ישראליים ומשוחח עם מפקדי החטיבות על תוכנית הלחימה.

הצילומים מספקים הצצה לאופן שבו התנהלו דיוני הפיקוד הצבאי של הארגון לקראת המתקפה, ולשימוש שעשו בכיריו במנהרות לצורך פגישות ותכנון מבצעי.

בתיעוד אחר נראה דף לצד מנהיגי חמאס לשעבר, יחיא סינוואר ואיסמעיל הנייה, במהלך ביקור בסדנה לייצור רקטות. אל-ג'זירה שידרה גם הקלטת שיחה בין דף לסינוואר, שלטענת הערוץ התקיימה לאחר מבצע "שומר החומות" בשנת 2021.

לצד הצילומים הציגה אל-ג'זירה מסמך נוסף, שלטענתה מתעד ישיבה של הפיקוד המצומצם של חמאס בפברואר 2023, כשמונה חודשים לפני מתקפת 7 באוקטובר.

על פי התוכנית, במהלך אותה ישיבה התקבלה ההחלטה להתחיל בהכנות למתקפה נגד ישראל.

המסמך השני, המתוארך ל-5 באוקטובר 2023, הוצג כפקודת המבצע הסופית, שעליה חתם דף לאחר ישיבת מטה ממושכת שנמשכה שש שעות. במרכז החשיפה עומד המסמך שלטענת הערוץ נחתם יומיים בלבד לפני המתקפה, ובו נקבע המועד המדויק לפתיחתה: 7 באוקטובר 2023, בשעה 06:30 בבוקר.