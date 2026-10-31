עימות חריף התפתח ביום חמישי באולפן הבחירות של כאן 11 בין המגישה אילה חסון לעיתונאי רועי שרון, במהלך דיון שעסק בדיוק הסקרים שפורסמו לקראת הבחירות ובפערים בינם לבין תוצאות האמת.

הוויכוח החל כאשר שרון ביקש להסביר כי מרבית הסקרים דווקא הצליחו לחזות את תמונת הגושים ואת העובדה שלא תהיה הכרעה ברורה שתאפשר לאחד מהם להקים ממשלה. לדבריו, הסקר של ערוץ 14 היה החריג.

חסון לא הסכימה עם הניתוח וקטעה את דבריו. "אני שמחה שאתה מדבר", אמרה לשרון, "רק כשאתה מציג משהו, צריך להציג את התמונה המלאה". שרון שאל בתגובה: "מה שאמרתי לא נכון?", וחסון השיבה בתקיפות: "אמת חלקית לפעמים היא גרועה משקר".

בשלב הזה עבר הדיון לשאלת הפערים בין התחזיות לכוחן של המפלגות לבין התוצאות בפועל. חסון טענה כי גם אם הסקרים הציגו תמונה מסוימת של חלוקת הגושים, אין להתעלם מהפערים המשמעותיים בתחזיות למספר המנדטים של הליכוד.

"תראה לי בסקרים האלה, איפה הליכוד לא היה על 18 או על 20 מנדטים, איפה הליכוד היה על 27 מנדטים לעומת איזנקוט", אמרה. חסון המשיכה והסבירה כי לדעתה לא ניתן לבחון את הצלחת הסקרים רק לפי תמונת הגושים. "אנחנו שנים הרי אומרים, זה לא מפלגה גדולה, אלא הגוש", אמרה, והוסיפה: "אבל גם בגושים, כל הסקרים, חוץ מערוץ 14, אמרו שלא תהיה הכרעה בבחירות".

חילופי הדברים התנהלו בטונים גבוהים, כאשר משתתפים נוספים בפאנל התערבו בשיחה. התיעוד מהעימות הגיע בהמשך גם לכתב חדשות 12 ברק רביד, שבחר לשתף אותו ברשתות החברתיות ולהגיב בחריפות להתנהלות באולפן.

רביד לא הסתפק בביקורת על חסון, אלא הפנה את דבריו ישירות להנהלת תאגיד השידור הציבורי, ובראשה ראש חטיבת החדשות ליאור לנדנברג ומנכ"ל התאגיד גולן יוכפז. "הבושה היא בעיקר של ליאור לנדנברג וגולן יוכפז שמאפשרים סגנון דוחה כזה", כתב רביד.