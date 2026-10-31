אלכס ויטקוף, בנו של סטיב ויטקוף, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, הציע נישואים לבת זוגו בתיה מול העיר העתיקה בירושלים. התמונות פורסמו באינסטגרם.

בתמונות נראה ויטקוף הצעיר כורע ברך בפני בת זוגו, כשהשניים מוקפים בזרים של ורדים לבנים, נרות וסידורי פרחים חגיגיים.

שורדת השבי נועה ארגמני, שחולצה משבי חמאס ביוני 2024 במבצע ארנון, הגיבה לפרסום וכתבה: "האנשים האהובים עליי, מזל טוב". גם שורד השבי עומר שם טוב הצטרף למברכים וכתב: "מזל טוב".

סטיב היה מעורב באופן מרכזי במשא ומתן לשחרור החטופים, לצד ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא. הוא משמש כמנכ"ל קבוצת הנדל"ן המשפחתית Witkoff Group, חבר בהנהלה הארצית של ארגון איחוד הצלה בארצות הברית, וחבר במועצת מוזיאון השואה האמריקני בוושינגטון.