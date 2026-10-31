סגן השר אלמוג כהן, תושב אופקים, יצא הערב (מוצאי שבת) במתקפה חריפה נגד מגיש חדשות 12 דני קושמרו, בעקבות התבטאות שלטענתו השוותה בין מספר הנרצחים בטבח בשכונת מישור הגפן בעיר בשבעה באוקטובר לבין דפוסי ההצבעה של תושביה בבחירות.

כהן האשים את קושמרו בפגיעה בזכר הנרצחים ובתושבי השכונה, ודרש מהנהלת חדשות 12 להשעות אותו מתפקידו באופן מיידי.

"בהמשך לדבריו של הרעלן הפשיסט, דני קושמרו, בו השווה את נרצחי הטבח בשכונת מישור הגפן ביחס להצבעתם בבחירות, דבריו הם הוכחה נוספת לערוץ שאיבד כל מוסריות וצלם אנוש", מסר כהן.

סגן השר הזכיר את אירועי השבעה באוקטובר באופקים ואת גבורתם של התושבים שנלחמו במחבלים שחדרו לעיר. לדבריו, רבים מתושבי השכונה שנרצחו היו מבוגרים יוצאי חבר העמים, שביקשו למצוא מחסה מפני ירי הרקטות.

"באותה השבת, גיבורי העיר יצאו להילחם במחבלי הנוחבה, אשר רצחו רבים מתושבי השכונה, ובעיקרם מבוגרים מחבר העמים אשר רק חיפשו מקלט מהטילים", אמר.

כהן טען כי ההתבטאות המיוחסת לקושמרו מבטאת יחס מתנשא כלפי תושבי הפריפריה ומצביעי הימין. "האמירות הללו, הטבולות בגזענות וניחוח פשיסטי, הן סימן נוסף לפשיטת הרגל המוסרית של מי שהביאו את הסרבנות לקדמת הבמה ואת האסון הנורא לפתחנו", תקף.

בהמשך הציב כהן דרישה מפורשת בפני מנהלי חדשות 12: "אני דורש ממנהלי הערוץ להשהות במיידי את דני קושמרו בגין האמירות הפוגעניות שלו כנגד נרצחי אותו הבוקר וכנגד תושבי העיר והשכונה".

לדבריו, עצם הניסיון לקשור בין תוצאות הבחירות לבין מספר הנרצחים בשכונה הוא פגיעה קשה בכבודם של התושבים. "השוואת כמות ההרוגים אל מול הצבעתם בקלפי היא פגיעה באינטליגנציה של תושבי השכונה והפיכתם ליצורים חסרי בינה ויכולת לקבל החלטות", הוסיף.

בסיום דבריו הפנה כהן ביקורת גם כלפי יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, והאשים אותו ואת שותפיו הפוליטיים בשתיקה לנוכח הדברים.

"השתיקה הרועמת של השותפים הקואליציוניים של האחים המוסלמים וחמאס, ובראשם ראש ממשלת 'דיאלנא', גדי איזנקוט, היא רועמת ומוכיחה כי הפריפריה אינה על סדר היום שלהם", אמר כהן.