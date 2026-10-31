העיתונאי מיכאל שמש ניתח את כישלונה של ש"ס בבחירות לכנסת 2026 והצביע על שמונה טעויות מרכזיות שלדבריו הובילו לתוצאה.

בין היתר התייחס להתנהלותו של יו"ר המפלגה אריה דרעי, לתרבות המקורבים שהתפתחה סביבו, לניתוק מציבור הבוחרים ולאובדן הזהות של ש"ס.

"אריה דרעי מוקף באנשים שמעדיפים לספר לו כמה הוא צודק במקום לומר לו את האמת", כתב שמש בפתח דבריו, והסביר מדוע לדעתו הנהגת ש"ס מתקשה להכיר בכישלון ולבצע את השינויים הנדרשים.

שמש פתח את הביקורת בטענה כי דרעי מסרב להכיר בתוצאות הבחירות ולקבל אחריות על מצבה של מפלגתו. "עד כה דרעי לא הודה בכישלון, לא הכיר בפומבי בהפסד של ש"ס ולא לקח אחריות", כתב.

בהמשך טען כי סביב יו"ר ש"ס פועל מנגנון המונע ממנו להיחשף לביקורת ולמידע שאינו תואם את עמדותיו. "יודעי דבר מספרים שלדרעי יש ערוץ חדשות מיוחד, שמופעל על ידי היחצ"ן המפלגתי ושולח לו 'חדשות מסוננות'", כתב שמש, והוסיף כי "דרעי מקשיב ליועצים שמוכרים לו תמונת מציאות מזויפת. הגיע הזמן לצאת מהיקום המקביל".

בהקשר זה הפנה שמש לתחקיר שפרסם על יענקי ביכלר, שאותו הגדיר כתחקיר על "מנגנון השתקת הביקורת".

חלק ניכר מהביקורת הופנה להתנהלות הפנימית של ש"ס ולמעמדם של המקורבים להנהגת המפלגה. שמש טען כי במקום להעדיף אנשי מקצוע בעלי יכולות מתאימות, התפתחה במפלגה תרבות המבוססת על נאמנות אישית.

"מלחכי הפנכה ובעלי התפקידים הפוליטיים בנו סביב ההנהגה חומות של נאמנות אישית במקום מקצועיות", כתב.

לדבריו, הבעיה אינה מסתכמת במעגל היועצים, אלא באה לידי ביטוי גם באופן חלוקת התפקידים במפלגה. "המפלגה הפכה למנגנון לחלוקת משרות למקורבים", האשים שמש, וקרא לש"ס לאמץ מודל המתגמל מקצועיות על בסיס יכולות, ביצועים ותחרות.

שמש מתח ביקורת גם על היחס של הנהגת ש"ס לציבור הבוחרים שלה. לדבריו, במקום לשרת את המצביעים ולהקשיב לצורכיהם, נקטו בכירים במפלגה אמירות ומעשים שפגעו בהם.

"הגיע הזמן להסתכל למצביעים בעיניים, לעבוד בשבילם ולהפסיק לדרוך עליהם באמירות כמו 'לזרוק את צווי הגיוס לאסלה' ובמעשים מבזים", כתב.

סוגיה נוספת שעליה הצביע היא יחסה של ש"ס לציבור החרדי המבקש להשתלב בחברה הישראלית. שמש טען כי המפלגה הייתה צריכה להוביל את הקמתן של מסגרות חינוך מתאימות ואת שילובם של חרדים בחברה, אך בחרה להתייצב נגד המהלכים הללו.

"הורים ומצביעים רוצים מסגרות חינוך מתאימות, ממ"חים והשתלבות בחברה הישראלית. ש"ס הייתה צריכה להוביל את המהלך הזה, לא להתייצב נגדו", כתב.

לדבריו, ש"ס התרחקה גם מציבורים נוספים שאותם היא אמורה לייצג, ובהם משרתי צה"ל, הציבור המסורתי, משפחות ולומדי תורה. הוא קרא להנהגת המפלגה להפסיק להעדיף ציבור אחד על פני האחרים ולפעול למען כלל המצביעים.

את ביקורתו חתם שמש בטענה כי ש"ס איבדה את זהותה המקורית והתרחקה מהערכים שאותם הייתה אמורה לייצג.

"ש"ס צריכה להיות מפלגה שמובילה ערכי תורה, מסורת, אהבת הצבא והמדינה, ולא שלוחה קיצונית של יהדות התורה", כתב.

בסיום דבריו פנה ישירות לדרעי והבהיר כי השינוי הנדרש חייב להתחיל בנכונות להקשיב לביקורת. "אם דרעי רוצה לתקן, הוא צריך להתחיל בלשמוע את האמת. והאמת והשלום אהבו".