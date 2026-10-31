לאחר עיכובים קשים: הרבנות הראשית לישראל הודיעה הערב (מוצאי שבת) כי בחינות הדיינות הקרובות בנושאי פסק דין, חושן משפט א' וחושן משפט ב', יתקיימו ביום רביעי, ו' בטבת, 16 בדצמבר.

הבחינות ייערכו במתחם הבחינות של הרבנות הראשית לישראל בבנייני האומה בירושלים.

על פי הודעת הרבנות, כל נבחן יקבל הודעה אישית ובה שעת הבחינה המדויקת ופרטי השיבוץ לאולם ולכיתה שבהם ייבחן.

ברבנות הבהירו כי נבחנים המבקשים לברר פרטים אישיים בנוגע לבחינות יכולים לפנות באמצעות טופס הפנייה המקוון באתר הרבנות הראשית או בטלפון למחלקת הבחינות. ברבנות הראשית סיימו באיחולי הצלחה לכלל הנבחנים.